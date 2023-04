Qual a forma correta de se tomar um comprimido? Veja dicas de especialista

Responde Alfredo Salim Helito, clínico geral do Hospital Sírio-Libanês

O comprimido pode ser ingerido com sucos, refrigerantes, leites e líquidos em geral. Claro que a água, além de manter o jejum – que pode ser solicitado pelo médico ou até pelo próprio remédio –, ajuda na neutralidade. Então se um paciente tem que tomar o hormônio de tireoide, por exemplo (que deve ser absorvido com o estômago em jejum), só pode ser ingerido com água.

Existem algumas regras também para a questão de alimento, como quando se toma comprimidos com sucos ou vitaminas. Eles podem diminuir a absorção do comprimido, mas em alguns casos, podem até beneficiar quando ingeridos junto com o remédio. É o caso da ingestão de ferro, que aumenta a absorção no corpo com sucos cítricos.

Assim, não existe uma regra universal. E a literatura médica não diz se a combinação de medicamentos com outros líquidos que não seja água é capaz de provocar efeitos colaterais ou cortar a eficácia do remédio. Alguns comprimidos necessitam jejum, outros dependem do estômago da pessoa, outros podem até dar problema quando misturados com uma substância. É o caso do Metronidazol, que é um tipo de antibiótico e, quando misturado com álcool, pode causar mal-estar.

Posso tomar remédio com bebidas quentes?

Outra coisa que pode atrapalhar é a temperatura das bebidas. Alguns tipos de comprimidos têm uma capa de esmalte ou cápsula que podem dissolver com elementos quentes. Por isso é bom evitar tomar o remédio com bebidas quentes. Elas podem deteriorar o veículo do comprimido e assim fazer com que ele seja dissolvido em um local não esperado.

Quando tem algum evento proibitivo, tanto o médico, quanto a bula deixarão claro (por isso é tão importante consultá-la sempre).

Posso engolir comprimidos somente com a saliva?

Independente da regra quanto ao líquido, é importante que a pessoa evite tomar vários comprimidos de uma vez só. O certo é um por vez com um pouco de líquido. Isso porque não é recomendado ingerir comprimidos sem nenhum líquido, ou seja, apenas com a saliva. O comprimido foi feito para ser absorvido e metabolizado no estômago, e quando fica parado pode causar ulcerações no esôfago, órgão que vai da boca até o estômago.

'Alguns comprimidos têm uma capa que pode dissolver com elementos quentes', diz Alfredo Salim Helito Foto: Steven Depolo / Creative Commons

Outra coisa que pode machucar e causar lesões no esôfago é a posição na qual o paciente ingere o comprimido. A recomendação é para sempre tomar os remédios sentado ou em pé, e não deitado, para que o comprimido desça sem nenhuma intercorrência.

Pessoas que têm certa dificuldade em engolir comprimidos preferem ingeri-los com frutas, como banana ou até gelatinas, pois elas facilitam o movimento do esôfago e, consequentemente, a deglutição.

* Inspirado na pergunta enviada pelo leitor Antonio Pereira De Moraes Neto