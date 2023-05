Qual exercício físico é melhor para quem já passou dos 60? Veja opções

A prática constante de atividade física é benéfica em todas as partes da vida, especialmente para quem já passou dos 60, pois ajuda no controle de doenças crônicas e de fatores de risco para câncer, diabetes e hipertensão, dizem os especialistas. O professor de educação física Marcio Atalla recomenda aos idosos que invistam em fortalecimento muscular, como musculação ou pilates – especialmente depois dos 65 anos –, que ajuda na resistência das pernas e pode diminuir o risco de quedas e fratura no fêmur.

“Atividade física é o melhor remédio e economia que você pode fazer para sua vida. Ela vai manter sua autonomia, equilíbrio, condição cardiovascular boa, produção de novos neurônios e melhora da questão emocional”, ressalta.

O ortopedista Cesar Janovsky, do Hospital Santa Catarina, diz que o fortalecimento muscular é obrigatório para o idoso, por ser o mais simples e efetivo de se praticar. “Doenças ósseo-metabólicas não costumam dar sinais. O paciente cai e pode se descobrir aí que tem sarcopenia, osteoporose, artrite reumatoide. Só o exercício pode ajudar e é preciso observar as limitações de cada pessoa e fazer acompanhamento de perto na hora da atividade física.”

Fazer exercício é importante em qualquer idade Foto: Fernando Dantas/Estadão

Cesar aponta que, caso o idoso ou idosa que tenha problemas nos joelhos, é necessário fazer fortalecimento muscular em vez de caminhar ou correr – atividades que podem ser boas para o coração, mas péssimas para a saúde das articulações. “Para quem não gosta do ambiente da academia, é possível experimentar pilates, eletroestimulação de corpo inteiro. Para quem gosta de treinos aeróbicos, pode pedalar, fazer natação, hidroginástica ou dança, que estimulam a sociabilidade, outro fator importante para uma vida longeva e saudável.”

Veja a seguir algumas opções para começar a malhar e escolha a que mais combina com você. Só não vale ficar parado.

Como começar a se exercitar?

Treinamentos de força

Musculação – Fortalece a musculatura, as articulações do corpo e melhora a condição cardiorrespiratória. Trabalha a coordenação motora e autonomia.

Pilates - Fortalece a musculatura e as articulações do corpo, assim como melhora a condição cardiorrespiratória. Estimula a elasticidade, flexibilidade e a respiração correta.

Eletroestimulação – Fortalece a musculatura, a condição cardiorrespiratória e sobrecarrega pouco as articulações. Trabalha a coordenação motora e autonomia.

Treinamentos aeróbicos