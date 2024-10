Reimaginando a medicina: um papo sobre quebrar barreiras e ajudar cada vez mais pessoas

Debate sobre as melhores maneiras de atender um país tão grande e com realidades tão distintas acontece presencialmente e será disponibilizado no YouTube do Estadão Foto: Divulgação Novartis

“‘Reimaginar a medicina’ é algo que vai muito além do campo científico e do medicamento: nós combinamos ciência com parceria, para que os tratamentos alcancem cada vez mais pessoas que precisam.” É assim que Fábio Guimarães, diretor de Value & Access da Novartis, avalia o futuro da medicina.

Mas o desafio, claro, não é simples. Desenvolver maneiras de atender um país tão grande e com realidades tão distintas é difícil, mas é essa a proposta de empresas como a Novartis, pioneira no desenvolvimento de terapias inovadoras, que entende que trazer essa inovação representa, também, um desafio nos modelos de negócios atuais. E mais: para que isso seja possível, é essencial uma colaboração estruturada e integrada. “Vemos diariamente como o ecossistema de saúde do país é repleto de complexidades que representam um grande desafio para os diferentes players do setor. Temos a convicção de que, para superar esses desafios, é preciso muito diálogo, muita troca de experiências e colaboração”, completa Fábio.

Para falar sobre esse tema tão complexo e discutir como criar soluções sustentáveis para a realidade do Brasil e dos muitos “Brasis”, Fábio Guimarães, e também Denizar Vianna, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e César Franco, CEO da joint Venture ABPF Oncologia, são os convidados do Brand Talk: Reimaginando a medicina: qualidade assistencial e desafios financeiros. A conversa acontece durante o Estadão Summit Saúde e Bem-Estar, a partir das 14h40, no dia 14 de outubro, segundo dia de evento.

Ainda durante o papo, serão discutidas formas de manter um diálogo constante com Governos e entes privados para garantir o acesso dos pacientes e será avaliado, também, qual o papel da indústria nesse contexto. “Nos últimos 5 anos, a Novartis trouxe 18 novos produtos para o mercado brasileiro, incluindo sintéticos, biológicos e terapias inovadoras. Entendemos que o nosso papel enquanto indústria é colaborar com o sistema para superarmos barreiras e desafios, encontrando maneiras sustentáveis de melhorar a saúde dos pacientes”, finaliza Fábio.

Com o macrotema “O futuro da saúde já chegou”, o evento, que acontece em São Paulo nos dias 13 e 14 de outubro, traz um formato inédito e ampliado, com a transmissão online dos painéis no YouTube do Estadão, depois do encerramento.