Rotina diária de cuidados e tratamentos ajudam no rejuvenescimento da pele; veja dicas

Assim como os hábitos saudáveis adotados ao longo da vida, o avanço tecnológico amplia a opção de tratamentos que ajudam a retardar o envelhecimento da pele. Em meio aos cuidados, no entanto, há ainda os desafios - como o paciente entender a importância e colocar, dentro de sua rotina, todas as ações que ajudam no rejuvenescimento.

A abordagem esteve presente na roda de conversa Beleza Natural, realizada neste sábado, 13, durante o Summit Saúde e Bem-Estar, promovido pelo Estadão.

PUBLICIDADE “Você tem que adotar os cuidados com a pele no dia a dia, como escovar os dentes. Ter mais esse hábito de vida saudável no cotidiano, mas sem loucuras, de uma forma natural”, acredita Ivana Prado, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia, uma das palestrantes. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Desta forma, controla a temperatura e nos protege de agressões externas. “Ela faz todo esse equilíbrio para termos uma saúde melhor. É importante manter a integridade normal e natural da pele. Infelizmente, às vezes, a gente não consegue ter um sono adequado, a alimentação não é uma das melhores e o exercício físico sempre é esquecido. Então, são hábitos que temos que melhorar para poder termos uma qualidade de pele melhor”, orienta Adriana Vilarinho, dermatologista e também palestrante do Summit Saúde e Bem-Estar.

“Tanto o álcool quanto o açúcar pioram muito a absorção dos nutrientes. E, lógico, impactam na sua longevidade. Não é só a pele bonita”, acrescenta a dermatologista Adriana.

Quais são os hábitos diários que mais prejudicam a nossa pele?

Alimentação inadequada;

Falta de sono - precisa ser reparador em torno de 8 horas, um pouco menos ou mais, de acordo com a pessoa;

Cigarro;

Bebidas alcoólicas;

Falta de hidratação, principalmente o consumo de 1,5 litro a 2 litros de água por dia;

Excesso de açúcar na dieta alimentar;

Exposição ao sol em horários inadequados e sem uso de protetor solar.

A médica demartologista Ivana pondera ainda os cuidados necessários quando o assunto é a exposição ao sol. “A pessoa deve optar sempre pelo horário antes das 10h e depois das 16h. E o protetor solar tem que ser um hábito como escovar os dentes. É assim: acordou, passou o protetor solar, mesmo em dias nublados.”

Segundo ela, quando se é mais jovem ter a pele bronzeada pode não gerar tanto problema. Com o passar do tempo, porém, ocorre uma multiplicação de células cancerígenas. “Existe o câncer de pele que é o menos agressivo, que são os carcinomas - aquela mancha vermelha. Mas existe a mancha mais escura, que é o melanoma. Resumindo, o protetor solar é obrigatório”, ela explica.

Hábitos saudáveis e tratamento não invasivos também ajudam a retardar o envelhecimento da pele. Foto: Chika_milan/Adobe Stock

Cuidados com a pele na gestação

A gestação é um momento muito especial, mas cuidados são necessários para esta etapa da vida. “Como a gestante está embebida em hormônio, sabemos que o hormônio acaba captando mais pigmento. Então, a chance de desenvolver os melasmas, as manchas de gestação, é muito grande”, diz a dermatologista. “Por isso o protetor solar deve ser usado e reaplicado pelo menos na metade do dia. E quando estiver na praia, chapéu. Hoje temos uma gama de protetores para pele oleosa, protetor com cor, sem cor e o chapéu com proteção solar”, acrescenta Adriana.

A especialista também orienta sobre a importância da alimentação saudável e da hidratação para evitar estrias. “Essas duas últimas gerações têm tido muito mais estrias do que gerações anteriores. E eu associo isso muito à alimentação porque hoje existem dietas com muito fast food e baixo índice de proteínas. Tem gente que nem engorda muito, mas fica com estrias”, afirma ela. Ainda segundo a dermatologista, a hidratação é muito importante nesta etapa. “Sempre oriento que as mulheres usem um óleo, pelo menos duas vezes ao dia, do joelho até o seio, seio, quadril, barriga e nas costas. Passar hidratante que contenha óleo de rosa mosqueta, com substâncias bem hidratantes, pode ajudar a reduzir a incidência das estrias.”

Roda de conversa - Beleza natural. Na foto, da esquerda para a direita: Rita Lisauskas, mediadora; Adriana Vilarinho, dermatologista; Ivana Prado, médica dermatologista. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Menopausa e o uso de colágeno Também durante a menopausa, os cuidados com a pele são indispensáveis. “O cuidado que a gente tem que ter mais é para uma maior reposição de proteína, principalmente colágeno. Porque, desta forma, você vai ter uma pele mais saudável, mais viçosa e mais firme”, orienta a médica dermatologista Ivana. Uma boa rotina de cuidado de pele é fundamental para a pessoa ter uma pele saudável. “Hoje sabemos que uma mulher de 50 anos passa, caso bem cuidada, por uma de 35 anos. São cuidados básicos. Uma boa rotina de skincare, uma boa alimentação e sono adequado. E temos procedimentos eficazes que não são invasivos. Existem nanopartículas. O colágeno funciona bem”, afirma Adriana. Conforme Ivana, quando a pessoa vai fazer algum procedimento estético, ela quer ter uma resposta do organismo. “Você tem que estar com a balança positiva do colágeno. Então, sim, a gente indica a reposição de colágeno e da melhor maneira possível. Algumas pessoas preferem ele em pó, outras preferem em comprimido, mas agora temos visto o resultado com as games, como se fosse uma jujuba”, complementa ela.

Tratamentos de pele

Para a dermatologista Adriana, os tratamentos de terapia regenerativa devem levar em consideração primeiramente os cuidados adotados em casa, com sono, alimentação e a rotina de cuidados com a pele. “Então, lavar o rosto pelo menos de manhã e à noite, usar um protetor solar de dia e um hidratante à noite, usar antioxidantes. E cada vez mais estão vindo produtos que realmente têm essa ação regenerativa. As tecnologias com laser, com bioestimuladores. Tudo isso faz parte do tratamento”, afirma ela.

Segurança no tratamento

As especialistas também defendem que, ao realizar um procedimento estético, é imprescindível procurar locais seguros.

"É fácil ver o credenciamento do médico, basta consultar a Sociedade Brasileira de Dermatologia, saber se ele realmente é dermatologista e ter todos esses cuidados para realizar os procedimentos, porque muitas vezes esses procedimentos podem virar complicações muito sérias, podendo muitas vezes levar até a morte. Procure pessoas sérias e médicos dermatologistas", orientou Adriana. "Para facilitar a consulta, o Conselho Regional de Medicina também tem o que a gente chama de 'RQE', que é o registro de especialista", acrescentou Ivana. É fácil, portanto, estar ciente de qual médico procurar". A médica comentou ainda que pessoas com doenças autoimunes devem ter um cuidado redobrado e, em geral, fazer o tratamento acompanhado também por um reumatologista, para ter a segurança na realização do tratamento. "Para ter uma resposta de firmeza da pele, vamos produzir uma inflamação e, teoricamente, na pessoa que tem doença autoimune não queremos a inflamação, Em contrapartida, tem alguns procedimentos, por exemplo, a injeção de alguns ácidos hialurônicos mais puros, que podem ser feitos, mas sempre trabalhando em conjunto com um reumatologista", reforça a médica dermatologista Ivana. A roda de conversa Beleza Natural teve a mediação de Rita Lisauskas, jornalista, escritora e apresentadora do Programa Mãe sem Manual da Rádio Eldorado.

