São Paulo confirma mais uma morte por meningite em meio a surto localizado

São Paulo registrou nas últimas segunda, 3, e terça-feira, 4 de outubro, mais dois casos de meningite meningocócica, com um deles resultando em óbito - de um homem de 22 anos. Apesar da capital paulista viver um surto localizado nas regiões de Vila Formosa e Aricanduva, esses registros são casos isolados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já que não houve três ou mais ocorrências de tipo igual em um período de 90 dias na mesma localidade.

O total de casos da doença na cidade chega agora a 58 desde janeiro, com redução de 63,2% em relação ao mesmo período de 2021, quando se registraram 158 infectados. Em relação ao número de óbitos, são dez em 2022, contra 28 no último ano.

Segundo a Prefeitura, foram desencadeadas ações de prevenção e controle pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) imediatamente após as notificações dos primeiros casos: fornecimento de medicamentos preventivos para pessoas consideradas mais próximas, como parentes ou habitantes da mesma casa de pessoas acometidas pela doença, e intensificação vacinal nas regiões afetadas de moradores entre 3 meses e 64 anos de idade, com busca ativa.

A área de imunização abrange quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) locais: UBS Formosa II, Assistência Médica Ambulatorial (AMA)/UBS Integrada Guarani, UBS Jardim Iva e UBS Comendador José Gonzalez. Para serem vacinadas, as pessoas devem apresentar comprovante de endereço ou comprovante trabalhista - crachá, holerite, carteira de trabalho ou declaração com nome da empresa, endereço e carimbo - caso tenha emprego na região afetada.

A doença meningocócica ou meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e que pode ser causada por infecções de vários microrganismos, como fungos, vírus e bactérias. Para preveni-la, é possível tomar o imunizante em todas UBSs do município.

Protocolo de vacinação

A vacina contra a meningite meningocócica C deve ser aplicada em bebês aos 3, 5 e 12 meses, e o de meningite meningocócica ACWY é fornecido atualmente à faixa etária de 11 a 14 anos de idade. A campanha foi ampliada no dia 19 também para adolescentes de 13 e 14 anos, até junho de 2023, conforme definição do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Apenas em situações excepcionais, como a do surto localizado que ocorre nos distritos da Vila Formosa e Aricanduva, os imunizantes são indicados para adultos. A exceção são profissionais de saúde, que podem ser vacinados mediante comprovante de vínculo empregatício em serviço de saúde do município de São Paulo, documento de Conselho de Classe, comprovante de profissão, certificado ou diploma. A administração a esses profissionais está liberada até fevereiro de 2023.

Os cidadãos podem verificar sua situação vacinal na unidade de saúde e localizar a mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde.