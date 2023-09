Sua saúde no centro de tudo

A Drogaria São Paulo acaba de completar 80 anos. Andre Svartman, head de Marketing do Grupo DPSP, fala sobre a trajetória de inovação da empresa e a constante preocupação com a saúde de cada cliente.

Como a Drogaria São Paulo se posiciona enquanto centro de saúde e bem-estar para os clientes?

Uma pesquisa do Data Senado deste ano revelou que 26% dos brasileiros consideram a saúde sua maior preocupação. Com base nisso, oferecemos mais do que remédios: nós acompanhamos os tratamentos e garantimos que recebam o medicamento recomendado.

Continua após a publicidade

Além da oferta dos produtos, quais serviços a Drogaria São Paulo oferece?

Temos os canais de atendimento, como aplicativo, e-commerce, lojas físicas e televendas. Dentro dos serviços oferecidos, além de análises clínicas e vacinas, entregamos medicamentos e fornecemos suporte específico para clientes com algumas doenças, como câncer.

Andre Svartman, head de Marketing do Grupo DPSP: “Oferecemos mais do que remédios: nós acompanhamos os tratamentos” Foto: Divulgação DPSP

Continua após a publicidade

Como a integração dos canais de comunicação e vendas favorece os clientes?

Nosso conceito de omnicanalidade é absoluto. O cliente pode comprar, por meio de diversos canais, o que precisa, quando quer, onde quer e escolher a forma de entrega ou retirada. Tudo de maneira simples e com o melhor atendimento.

Quantas lojas físicas a Drogaria São Paulo possui? Qual a média de clientes impactados?

Continua após a publicidade

O Grupo DPSP tem a previsão de fechar 2023 com mais de 1.550 lojas em nove Estados e no Distrito Federal. Temos uma base de dezenas de milhões de clientes cadastrados: mais de 50% deles aceitam ser contatados por nós. Para eles, oferecemos suporte de acordo com suas necessidades.

A Drogaria São Paulo é conhecida pelas campanhas de incentivo e ações sociais. Qual é a importância disso para a empresa?

Somos um dos maiores varejistas de capital fechado do Brasil. Desde nossa fundação, temos a cultura de ver a saúde como uma ajuda mais ampla para a população. Há muito tempo, realizamos ações como doações de ambulâncias, apoio a instituições e projetos que beneficiam idosos, por exemplo. Os 80 anos da empresa foram marcados por inovações, como o atendimento 24 horas.

Continua após a publicidade

Quais outros marcos são relevantes?

Nosso atendimento 24 horas foi um marco de inovação. Somos também pioneiros no conceito da omnicanalidade e os maiores representantes em números de farmácias populares. Também inovamos com 559 lojas abastecidas 100% por energia solar.

Quais são os pontos da jornada de beleza, saúde e bem-estar da Drogaria São Paulo e como isso beneficia o cliente?

Continua após a publicidade

O que mais queremos é que o cliente fi que bem, mas sabemos que, para isso, ele precisa seguir uma jornada de cuidados. Por isso, temos programas de suporte ao acompanhamento de tratamentos, em que acompanhamos clientes com patologias crônicas. Encaramos nessa jornada que o paciente é um ser humano e que precisa muito mais do que apenas comprar um produto.