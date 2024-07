Surto de gripe aviária nos Estados Unidos: entenda o cenário e se há risco de epidemia entre humanos

Neste mês, os Estados Unidos confirmaram mais um caso de gripe aviária H5N1 em humanos. Este é o quarto registro da infecção em pessoas no País. A doença foi contraída por um trabalhador rural em contato com vacas leiteiras e reforça a preocupação com a crescente disseminação do vírus entre diferentes espécies de animais, bem como o risco para humanos.

Apesar disso, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) consideram baixo o risco da gripe aviária H5N1 para a saúde humana do público americano em geral.

No Brasil, não houve ainda registro de nenhum caso entre humanos, mas o País está em estado de emergência zoossanitária desde maio de 2023, em todo território nacional, em função da detecção da infecção em aves silvestres.

A H5N1, antes limitada a aves domésticas e silvestres, agora preocupa por infectar mais espécies e expandir seu alcance geográfico Foto: PordeeStudio/Adobe Stock

A principal preocupação é que o vírus possa apresentar adaptabilidade a diferentes espécies, especialmente mamíferos que podem ser biologicamente mais próximos dos seres humanos, como é o caso das vacas. “Isso é preocupante. Merece atenção, porque é assim que as pandemias começam. O vírus está se adaptando”, afirma a infectologista Nancy Bellei, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Os casos em pessoas ainda são raros. No entanto, apresentam alta porcentagem de letalidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 1º de janeiro de 2003 até maio deste ano, 889 casos de infecção humana pela gripe aviária foram relatados no mundo, em 23 países. Destes, 463 foram fatais, o que corresponde a 52%, isto é, mais da metade.

Apesar disso, ainda não há transmissão entre humanos documentada. Ou seja, os infectados contraíram diretamente dos animais e não transmitiram a doença para outras pessoas. Como informa a OMS, uma pandemia só ocorrerá quando um vírus surgir com a capacidade de causar transmissão sustentada de humano para humano, e a população humana tiver pouca ou nenhuma imunidade contra o vírus.

No entanto, isso pode não ser tão difícil para o H5N1 quanto gostaríamos. Nancy explica que, a partir do momento em que se percebeu a expansão e modificação do vírus para infectar gado leiteiro, além de mamíferos aquáticos, ficou claro que havia a possibilidade de o vírus estabelecer uma ligação com receptores que os humanos possuem.

Além disso, os primeiros surtos da gripe aviária que despertaram atenção global ocorreram em 2003, quando o temor de uma pandemia se instalou. A expectativa, por sua vez, não se concretizou. No entanto, o cenário atual pode ser ainda mais preocupante. “Agora, a situação é diferente: o vírus está se espalhando por diferentes tipos de aves em diversos continentes e avançando para mamíferos e gado leiteiro”, explica Nancy.

Por ora, segundo a OMS, é possível dizer que haverá pandemias de influenza no futuro, mas quando, onde e como elas se espalharão é difícil de prever.

Como acontece a transmissão para humanos

O que é a gripe aviária

A gripe aviária, também conhecida como influenza aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. Causada por cepas específicas do vírus Influenza A (IAV), ela possui forte capacidade de causar doenças.

Embora a maioria dos vírus da gripe aviária não infecte humanos, algumas cepas, como o H5N1 e o H7N9, podem ser transmitidas para pessoas através do contato direto com aves infectadas ou com seus fluidos corporais, como visto.

Os sintomas em humanos costumam ser leves e são semelhantes ao de outras infecções respiratórias. Incluem febre alta, tosse, dor de garganta, dor muscular e, em casos graves, dificuldade para respirar e pneumonia.

Além do grupo A, ao qual pertence a gripe aviária, existem outros três tipos de vírus influenza: os tipos B, C e D. Como explica a OMS, apenas os vírus influenza A e B circulam e causam epidemias sazonais de doenças em humanos, embora apenas os vírus do tipo A possam causar pandemias globais com base no conhecimento e compreensão atuais.