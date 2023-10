Tecnologia em saúde que transforma vidas

Líder global em inovação e tecnologia médica, a GE HealthCare vem transformando o mercado de saúde e também a vida de pacientes, investindo no que há de mais avançado em tecnologia médica. A companhia opera em 160 países e já atendeu mais de 1 bilhão de pacientes. No Brasil, está presente em mais de 20 mil clínicas e hospitais de todas as regiões do País.

Essa presença se converte na melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas. “O Brasil é um mercado importante, por seu tamanho e necessidades relacionadas à saúde com as quais podemos contribuir ativamente. Ao longo dos anos, se tornou uma vitrine para avanços no setor e segue demonstrando enorme apetite por inovações”, conta Rafael Palombini, presidente e CEO da GE HealthCare para América Latina.

Um dos casos de maior sucesso da GE HealthCare aconteceu justamente no Brasil. A chegada do AIR Recond DL em uma clínica no Acre permitiu a redução na fila de espera por ressonância magnética. Em um único dia, foi possível realizar mais de 90 exames. Essa solução de saúde da GE HealthCare usa um algoritmo de reconstrução de imagem, que funciona em todo o corpo e permite a elaboração de relatórios médicos mais precisos e também uma melhor tomada de decisão no tratamento. A economia de tempo na produção das imagens é de 70% - e cada segundo conta quando se está em busca pela saúde.

“Esse é um caso bem emblemático para nós e é o melhor exemplo de uso da tecnologia – mais qualidade para o paciente, mais produtividade para o cliente, mais assertividade para o médico – ganhos em toda a cadeia”, diz Palombini.

O CEO também destaca que na América Latina os clientes já contam com soluções oferecidas nos Estados Unidos e que muitas inovações são implementadas de forma pioneira aqui. “Temos um time focado em garantir as aprovações nos diferentes mercados da América Latina no menor tempo possível. Isso permite que os clientes de toda a região possuam as mesmas tecnologias oferecidas nos EUA, sendo que não é raro termos equipamentos se tornando cases globais, como justamente foi o caso da StarGuide, uma máquina de imagem molecular que instalamos no Brasil este ano, em um cliente do Recife, e se tornou a segunda a entrar em operação no mundo.”

Em Contagem, Minas Gerais, a GE HealthCare conta com três linhas de produção: Ressonância Magnética (MR), Tomografia Computadorizada (CT) e Sirgury. Juntas, elas têm capacidade que ultrapassa a produção de 700 máquinas por ano. E é neste centro de distribuição, que foi ampliado com o objetivo de atender as necessidades do mercado, que são produzidos equipamentos como o Signa Victor, solução em ressonância magnética, líder em velocidade no mercado. Ao ser mais rápido, o equipamento garante um tempo menor de exame, o que gera mais conforto ao paciente - além de garantir imagens mais precisas, que resultam em um tratamento mais assertivo. Além disso, o Signa Victor apresenta uma economia de 10% de energia e consome até 70% menos hélio que outros similares do mercado - o que o torna não somente mais econômico, mas mais sustentável.

“A transformação da GE HealthCare em empresa independente nos possibilitou o reposicionamento que era necessário. Deixamos de ser uma fabricante de equipamentos médicos para prover soluções que toquem toda a jornada do paciente”, afirma o CEO para América Latina.

Como líder do setor, a GE HealthCare também busca inovação de forma constante, com investimentos de mais de US$ 1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento. Dos mais de 200 aplicativos de software disponibilizados, 42 são focados em inteligência artificial e já possuem aprovação do FDA, (Food and Drug Administration), agência reguladora americana. Um desses avanços é o Edison Imaging 360, que une todos os aplicativos disponíveis para operações radiológicas.

“Esse novo momento da GE HealthCare ainda nos permitirá acelerar a forma como enxergamos a próxima era para o setor, com um olhar consultivo e colaborativo, para construir progresso e evolução, sempre idealizando a melhor jornada para o paciente. Queremos que o setor elimine desperdícios e ineficiência, contando com o apoio de soluções que combinem o melhor da tecnologia de equipamentos com capacidades digitais. E estamos 200% prontos para apoiar qualquer necessidade nesse sentido”, finaliza o CEO da companhia.

GE Heathcare no mundo

- US$ 18,3 bilhões em receita (2022)

- Presente em 160 países

- 50 mil funcionários

- + de 1 bilhão de pacientes atendidos

- 11 mil patentes aprovadas

- + de 200 aplicativos de software

GE HealthCare na América Latina

- mais de 215 mil equipamentos (maior base instalada do setor)

- + de 4 mil funcionários

- Presente em mais de 20 mil clínicas e hospitais do Brasil