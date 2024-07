Tumor nas amígdalas, como o de músico dos Titãs, pode provocar dor de garganta e engasgos

De acordo com o oncologista Pedro De Marchi, líder da especialidade de cabeça e pescoço da Oncoclínicas, embora seja chamada de tumor nas amígdalas, a doença nessa região é classificada como um câncer da orofaringe. Essa é a área do corpo onde estão as amígdalas, a base da língua, o palato mole (tecido que constitui a parte de trás do céu da boca) e a parede posterior da faringe.

Os principais sintomas da doença incluem dor de garganta persistente, dor e dificuldade ao engolir, engasgos frequentes, sensação de massa ou inchaço na garganta e, em casos mais avançados, obstrução e falta de ar. O paciente também pode notar a presença de um nódulo (caroço) no pescoço que cresce com o passar do tempo e dor no ouvido.