Uso de IA pode otimizar recursos e evitar falhas em sistemas de saúde, mas ainda é incipiente

“Parece até contrassenso, mesmo porque saúde é uma das áreas com maior potencial de aplicação prática de IA. Hoje, cerca de 30% de todos os dados do mundo são de saúde”, acrescentou.

Rocha apresentou dados da Fundação Bill & Melinda Gates que mostram que falhas dos sistemas de saúde resultam em 8 milhões de mortes por ano e custam US$ 250 bilhões em todo o mundo. Só no Brasil, quase 500 mil vidas são perdidas e mais de US$ 6 bilhões são desperdiçados anualmente. “São falhas que vão desde prescrição equivocada de medicamentos até a medicação tardia de um paciente em risco.”