Vacina da covid: Brasil recebe 7,7 milhões de doses para o público infantil

O Brasil recebeu, entre sexta-feira, 20, e este sábado, 21, um total de 7,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 11 anos de idade. Os lotes desembarcam no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

A entrega é parte do aditivo de 50 milhões de doses e, segundo o Ministério da Saúde, é fruto de negociações com o laboratório para o adiantamento das remessas.

No total, são 4,5 milhões para o público de 6 meses a 4 anos e 3,2 milhões de doses para crianças de 5 a 11 anos. Os frascos são diferentes para essas faixas etárias. As vacinas serão distribuídas para todos os Estados e Distrito Federal nos próximos dias.

Sala de vacinação pediátrica em posto de saúde na capital paulista; novas remessas da Pfizer chegam ao Brasil Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Coronavac

No último dia 16, o Ministério da Saúde começou a distribuir 740 mil doses da vacina Coronavac aos Estados. As doses do imunizante serão destinadas para a vacinação de crianças de 3 a 11 anos contra a covid-19.

Conforme divulgação do ministério, os Estados de São Paulo (218,4 mil), Minas Gerais (70,4 mil) e da Bahia (46,8 mil) seriam as unidades da Federação que receberiam as maiores quantidades de doses.

A pasta recomenda a vacinação de crianças de 3 a 11 anos para conter o avanço da doença. “O Ministério da Saúde reforça que é fundamental imunizar as crianças para evitar casos graves e mortes por causa da doença nesse público”, afirmou no início da semana.