Virada da vacina: neste jogo, salvar vidas é o prêmio

Convidamos 24 personalidades, entre médicos, cientistas, ministros de Estado e influenciadores para darem seu recado sobre a importância da vacinação em todas as fases da vida. Eles estão de hora em hora nas redes sociais do @estadao e @radioeldorado levando esta mensagem: a imunização protege a população contra uma série de doenças que são preveníveis, permite que a gente leve uma vida melhor e mais saudável, e melhorou a vida da população mundial através dos tempos. Assista a todos os vídeos da Virada da Vacina que estão sendo postados neste 9 de junho, dia nacional da imunização





É importante que nós consigamos evitar o descaso e melhorar as coberturas vacinais em todo o mundo, para manter os êxitos como a erradicação da varíola, a eliminação da pólio e do sarampo, e as milhões de vidas que foram salvas por conta das vacinas. Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)

Vacinas contra a covid salvaram milhões de vidas, especialmente protegendo contra as formas graves da doença. As vacinas são, a partir de agora, periódicas. O principal fator de reinfecções é o tempo decorrido entre as doses de reforço. Renato Kfouri, pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria

Vacinas de plataforma com RNA mensageiro já tiveram mais de um bilhão de doses aplicadas. Se mostraram seguras e capazes de dar um avanço em termos de novas tecnologias, não só para covid, mas para outras doenças. Rosana Richtmann, infectologista, diretora do comitê de imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia

O valor das vacinas é inquestionável. Através delas erradicamos a varíola, estamos eliminando a rubéola congênita, o tétano neonatal e controlamos uma série de outras doenças. Para mantermos a população saudável, é fundamental recuperarmos as altas coberturas vacinais. Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

As vacinas contra a covid salvaram quase que 20 milhões de vidas somente no primeiro ano. É importante continuarmos nos vacinando porque a resposta imunológica frente ao vírus SARS-COV-2 e suas variantes declina com o tempo. Marcela de Azevedo, Medical Science Liaison Adium-Moderna

Não tenho dúvida de que a água potável e as vacinas são as intervenções que mais benefícios trouxeram para a população. Controlam doenças e permitem que crianças tenham vida melhor e mais longa. Marco Aurélio Sáfadi, pediatra, infectologista e presidente do departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatra

Tivemos, por muitos anos, uma excelente adesão às vacinas, e com isso a eliminação ou o controle de diversas doenças. Todo mundo conhecia o Zé Gotinha, que, infelizmente, está fraco, mas tomando suas vitaminas para voltar com tudo. Monica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

São necessárias três condições para o desenvolvimento de uma nova vacina: financiamento, colaboração de laboratórios e oportunidade. Tudo isso aconteceu para a covid, o que permitiu vacinas em tempo recorde. Natalia Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência

Nós, que já fomos referência em imunização e exemplo para o mundo, precisamos retomar as altas coberturas vacinais. Vacinas são a forma mais eficaz e segura de proteger a nossa população, em especial nossas crianças. Nosso esforço é para que todos se conscientizem de que vacina é vida. Nísia Trindade, ministra da Saúde

Estou aqui para falar sobre a importância da vacinação para os povos indígenas e para toda a humanidade. Nós saímos de um período turbulento da pandemia e pudemos perceber que tomar vacina salva vidas. Vacine-se. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas

As vacinas não são de direita nem de esquerda. São o compartilhamento dos resultados da ciência com o povo. O Programa Nacional de Imunização distribui igualmente o resultado da ciência entre pessoas em condições desiguais. Deisy Ventura, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

Muita gente fica desconfiada porque não sabe o que tem nas vacinas. Mas os cientistas e as agências regulamentadoras sabem, e os jornalistas conversam com eles e contam pra gente. A informação é a vacina contra o medo. Daniel Martins de Barros, psiquiatra e colunista do Estadão

Lançamos o Movimento Nacional pela Vacinação para unir municípios, estados e sociedade em torno da recuperação das altas coberturas vacinais, como a que tínhamos até 2015. Temos o maior programa de imunização do mundo e isso é um orgulho. Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente

Lua já tomou vacinas na maternidade, agora vem as dos dois meses. Mesmo tendo efeitos colaterais, temos que entender a importância das vacinas. Não esqueça de ver como está o calendário vacinal do seu bebê, que precisa de muitos cuidados. Viih Tube, influenciadora digital e mãe da Lua

Sou pai de primeira viagem e uma das coisas que eu aprendi é que minha filha não precisa correr riscos pegando doenças para ficar imune. A vacinação vai além da autopreservação. Precisamos cuidar da gente e cuidar do próximo. Eliezer do Carmo Neto, influenciador digital e pai da Lua

A proteção vacinal que nós já tivemos na ordem de 95% está entre 60% e 70%. Precisamos recuperar a confiança da sociedade nas vacinas, proteger e salvar as nossas crianças. Vamos juntos recuperar a importância das vacinas. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP





O adulto não tem a vacinação na sua rotina. Mas o atraso na imunização nos coloca em risco de ter doenças que impactem o cotidiano, levem à falta no trabalho e até à possibilidade de hospitalização ou óbito. Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

Pesquisa científica é fundamental para validar produtos utilizados em saúde humana. E com as vacinas não é diferente. A pandemia colocou a segurança sob cheque, e a gente provou que é possível dar essa resposta num período mais curto. Esper Kallas, diretor do Instituto Butantan

O papel dos comunicadores e influenciadores da saúde foi muito importante durante a pandemia, quando vimos crescer a desinformação sobre a covid e as vacinas. Com as agências de checagem, contribuíram para o público decidir sobre como se proteger Mellanie Fontes-Dutra, neurocientista e coordenadora da Rede Análise

A gente sabe o quanto é importante se vacinar e que vacina salva vidas. Vimos isso com a covid. Hoje estamos nos abraçando de volta, olho no olho, perto um do outro, indo pros shows, graças à vacina. E existem outros vírus, precisamos nos precaver e proteger também o próximo. Carol Biazin, cantora e compositora

Com as vacinas, conseguimos controlar várias doenças, como difteria, poliomielite, sarampo e rubéola. São doenças extremamente graves em qualquer idade. Foi assim que conseguimos aumentar a sobrevida da população do mundo. Jamal Suleiman, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emilio Ribas



Para que a gente possa desfrutar momentos como festivais de música, curtir de forma segura, temos que tomar vacina. Se vacinar é um ato coletivo e democrático. Vamos colocar as vacinas em dia e incentivar quem estiver ao redor a fazer o mesmo. Kenya Sade, jornalista de cultura

Depois da pandemia, mais do que nunca, a gente deu o devido valor à vacinação, que previne formas graves de doenças. Eu não abro mão, pois vacinação é um ato de amor. Se você se ama, se cuida, vacine-se, e vacine quem você ama também. Thales Bretas, médico dermatologista, pai de Gael e de Romeu