Ciclone: 3 Estados têm alerta de perigo, com risco de vento, granizo e alagamentos

O ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no último fim de semana e um novo, que passará pela região entre esta terça, 11, e quarta, 12, põe autoridades em alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça novos alertas de perigo para praticamente todo o território dos dois Estados e o extremo sul do Paraná por causa das tempestades.

Alertas laranjas emitidos pelo Inmet dizem respeito às fortes chuvas e rajadas de vento provocadas pelo ciclone que atinge o Sul do País. Foto: Reprodução/ Inmet

De acordo com o Inmet, deve cair chuva intensa (entre 30mm/h e 60 mm/h ou 50mm/h e 100 mm/dia) entre terça e quarta, acompanhada de ventania (60km/h-100 km/h) e queda de granizo em toda a área em laranja no mapa.

Estragos causados pelas chuvas do fim de semana no acesso em Três Cachoeiras (RS) Foto: Divulgação/Defesa Civil RS

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Por isso, as recomendações do instituto são:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;

Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia em caso de chuva intensa.

Pessoas que moram em área de risco devem procurar a ajuda da Defesa Civil da sua cidade ou Estado pelo telefone 199. Em caso de emergência, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros, no 193.

Frente fria avança pelo País

A chuva, o frio e os ventos fortes devem extrapolar os limites da Região Sul e atingir também o Sudeste e o Centro-Oeste – ainda que em menor quantidade e sem tantos riscos de desastres – a partir da quarta-feira 12. “Há previsão de condição de tempo mais ventoso entre a Região Sul, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo”, afirma o Inmet.

Na quinta-feira, 13, a previsão é de que o ar frio atinja áreas de Mato Grosso, Rondônia, sul do Acre, oeste e sul de Goiás, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e Rio de Janeiro. A temperatura deve cair de 10°C a 12°C entre quarta e quinta em alguns pontos dessas regiões, tanto na temperatura mínima, quanto na máxima.

Ressaca do mar e ondas de até 4,5 m

O ciclone extratropical também afetara o mar. A Marinha emitiu alerta para ressaca com possibilidade de ondas de até 4,5 metros de altura entre os litorais de Santa Catarina e São Paulo.

O alerta aponta também para riscos de ventos fortes, que podem chegar a 100 km/h. A área atinge desde a cidade catarinense de Laguna até a o município de São Sebastião, em São Paulo, que desde o início do ano tem sofrido com fortes tempestades.