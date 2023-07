Ciclone: ventania em SP derruba árvores e paralisa balsas no litoral

Reflexo do ciclone extratropical que passa pelo sul do País, uma forte ventania atingiu diversos pontos de São Paulo na madrugada desta quinta-feira, 13. Os bombeiros da capital foram acionados seis vezes entre a madrugada e o início da manhã. Houve registro de queda de árvores nas zonas sul, leste, norte e na região central. O serviço de balsas parou entre Guarujá e Bertioga, na Baixada Santista, e chegou a interromper a travessia na região de Ilhabela ao longo da manhã.

Por volta de 4 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado após uma árvore cair sobre uma guarita no Morumbi, na zona sul. No momento da queda, o segurança não estava no local e, segundo a corporação, ninguém ficou ferido.

Ventania provocou estragos em algumas regiões da cidade de São Paulo, com queda de árvores em diferentes bairros. Uma de grande porte que caiu em cima de uma guarita, na Rua Lício Marcondes do Amaral, no Morumbi. REPRODUÇÃO / TV GLOBO Foto: REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Um pouco mais tarde, os bombeiros foram chamados após outra árvore cair sobre uma residência em São Lucas. O incidente também não deixou feridos. Houve queda de árvores ainda em Moema e no Campo Belo, também na zona sul.

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditaram as duas ruas próximas ao edifício no bairro Cidade Monções, na zona sul. Não há registro de vítimas. Várias placas de revestimento de um prédio se soltaram em Cidade Monções, na zona sul, na manhã desta quinta.

A forte ventania, que pode chegar a rajadas de até 90 km/h ao longo do dia, também afeta outros pontos do Estado. No litoral, o serviço de balsas entre Bertioga e Guarujá está paralisado desde a manhã. Na região de Ilhabela, a travessia chegou a ser interrompida, mas foi retomada.