COP-27: Lula terá reuniões com ministros de Noruega e Alemanha, maiores doadores do Fundo Amazônia

ENVIADA ESPECIAL A SHARM EL-SHEIK - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá nesta quinta-feira, 17, reuniões bilaterais com o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Jonas Gahr Støre, e a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annelena Baerbock. Os encontros acontecerão separadamente, segundo a assessoria de imprensa do petista.

Lula participa da Cúpula do Clima das Nações Unidas, em Sharm el-Sheik, no Egito. É sua primeira agenda no exterior após o resultado das eleições, acompanhada com atenção pela comunidade internacional, que espera uma guinada na política ambiental brasileira, após anos do enfraquecimento dessa agenda na gestão Jair Bolsonaro (PL).

A reunião com o ministro norueguês será realizada em um hotel. Já o encontro com a ministra alemã ocorrerá em uma sala dentro da conferência climática. Em discurso na área da Organização das Nações Unidas (ONU) na quarta-feira, 16, Lula falou ainda sobre a importância de reativar o Fundo Amazônia, após a paralisação do programa durante a atual gestão.

Fundo Amazônia ajuda a financiar ações de combate a queimadas. Na foto, fogo atinge floresta próximo a Porto Velho, em Rondônia

Alemanha e Noruega, as principais doadoras do Fundo, sinalizaram que vão retomar doações após a vitória do petista nas eleições. “Estamos abertos à cooperação internacional”, declarou o presidente eleito, em discurso antagônico ao de Bolsonaro, que critica a interferência estrangeira em assuntos ligados à floresta.