COP: nova proposta faz apelo para a transição dos combustíveis fósseis sem exigir eliminação

Uma proposta um pouco mais forte e renovada que apela a um eventual fim do uso de combustíveis fósseis foi apresentada nesta quarta-feira, 13, aos negociadores da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP-28, em Dubai, depois de o documento inicial da presidência da cúpula ter irritado muitos países ao evitar ações mais incisivas para conter o aquecimento global.

O novo compromisso não usa especificamente a linguagem para uma “eliminação gradual” dos combustíveis fósseis, que mais de 100 nações tinham defendido. Em vez disso, apela a uma “transição para longe dos combustíveis fósseis” de uma forma que o mundo elimine as emissões de gases com efeito de estufa em 2050, com urgência adicional na redução nesta década.

Sessões intensivas com todos os tipos de delegados ocorreram até altas horas da madrugada desta quarta-feira. Depois, a presidência liderada pelos Emirados Árabes Unidos apresentou aos delegados de quase 200 nações um novo documento central – denominado balanço global. É a terceira versão apresentada em cerca de duas semanas.

Delegados durante rodada de negociações sobre o texto final da COP-28, em Dubai Foto: Thaier Al-Sudani/REUTERS

O objetivo do balanço global é ajudar as nações a alinhar os seus planos climáticos nacionais com o Acordo de Paris, de 2015. A Terra está a caminho de quebrar o recorde do ano mais quente, colocando em risco a saúde humana.

Os países tiveram algumas horas para ver o que o presidente da COP-28, Sultan al-Jaber, e a sua equipe produziram. Agora, eles poderão adotar as medidas ou enviar os seus representantes para mais uma rodada de negociações.

Parte da linguagem que mais tinha irritado as nações que apelam para medidas dramáticas no enfrentamento às alterações climáticas foi modificada no novo texto. As opções que anteriormente eram apresentadas como um “poderia” opcional foram alteradas para “apelos a todas as partes” um pouco mais direcionados.

Continua após a publicidade

A diretora de política climática e energética da Union of Concerned Scientists, Rachel Cleetus, disse que era “definitivamente uma melhoria” em relação às versões anteriores que grupos de defesa ambiental como o dela criticaram massivamente.

Outros documentos apresentados antes abordavam, de certa forma, questões de ajuda financeira para as nações mais pobres se adaptarem ao aquecimento global e emitirem menos carbono. O Programa das Nações Unidas para o Ambiente estima que os países em desenvolvimento necessitam de US$ 194 a 366 bilhões por ano para se adaptarem a um mundo mais quente.

“No geral, acho que este é um texto mais forte do que as versões anteriores que vimos”, disse a conselheira sênior de adaptação da Fundação das Nações Unidas, Cristina Rumbaitis del Rio. “Mas não consegue mobilizar o financiamento necessário para atingir essas metas.”

“Se não conseguirmos chegar a acordo sobre um sinal forte sobre a adaptação, para onde iremos a partir daqui?” disse Emilie Beauchamp, do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, acrescentando que o texto sobre adaptação não atingiu o seu objetivo. “Em vez disso, a adaptação foi relegada ao último grau dessas negociações.”

A COP-28 deveria terminar na terça-feira, após quase duas semanas de trabalho e discursos. Os negociadores, porém, ampliaram as reuniões para dar uma nova redação ao documento.

Petróleo, gás e carvão são os principais motores do aquecimento que empurraram a Terra para aquele que será o ano mais quente já registrado, dizem os cientistas, com eventos climáticos extremos como inundações, furacões e secas cada vez mais frequentes e mortais. Ativistas, especialistas e muitas nações argumentaram que a redução agressiva dos combustíveis fósseis é fundamental para limitar o aquecimento global. / AP