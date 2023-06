Maior peixe do mundo, tubarão-baleia é flagrado pela 1ª vez comendo no fundo do mar; veja vídeo

Um exemplar de tubarão-baleia (Rhincodon typus), o maior peixe do mundo, com 5 metros de comprimento, foi flagrado por pesquisadores se alimentando no fundo do mar em Baixa California Sur, no México. O registro foi feito em 11 de dezembro de 2022, mas só foi divulgado em 21 de maio passado, em artigo assinado pelos pesquisadores Darren A. Whitehead e Joel Gayford e publicado pelo periódico Journal of Fish Biology.

É a primeira que essa espécie é registrada se alimentando no fundo do mar, com substratos marinhos – todos os registros existentes até então mostravam tubarões-baleias sugando plâncton na superfície marinha.

A imagem mostra o tubarão-baleia a cerca de 6 metros de profundidade. Ao se interessar pelo alimento, ele muda o trajeto de deslocamento, gira quase 90 graus e realiza uma sucção, mesmo movimento que faz quando se alimenta na superfície. Depois o tubarão remove areia de sua boca e faz nova sucção. Não foi possível definir o que ele comeu.

Os pesquisadores acreditam que essa espécie de tubarão se alimente tanto na superfície como no fundo do mar. “Sugerimos que os tubarões-baleia se alimentam ativamente de presas bentônicas, predominantemente em ambientes de águas profundas ou onde a abundância de tais presas excede a das fontes de alimentos planctônicos”, afirmam, no estudo.