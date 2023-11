‘Mudança climática põe em perigo a vida na Terra’, diz papa Francisco às vésperas da COP-28

O papa Francisco, que viajará para Dubai na próxima sexta-feira, 1.º, para participar da conferência da ONU sobre o clima, alertou neste domingo, 26, contra “a ameaça climática” que “põe em perigo” a vida na Terra.

“Além da guerra, o nosso mundo está ameaçado por outro grande perigo, a mudança climática, que põe em perigo a vida na Terra, especialmente a das gerações futuras”, declarou o argentino, cujas palavras foram lidas por outro clérigo, já que o pontífice sofre de uma gripe leve. “Isso é contrário ao projeto de Deus”, acrescentou na mensagem na qual confirmou a sua participação na COP-28 em Dubai.

O papa, que fez da proteção do meio ambiente um dos pilares do seu pontificado, fará um discurso muito aguardado na COP-28 no dia 2 de dezembro, onde deverá denunciar a inação dos países envolvidos e instá-los a reduzir drasticamente as suas emissões de gases de efeito estufa.

Telão transmite aos fiéis oração do papa Francisco na Praça de São Pedro; argentino se recupera de uma gripe e viajará sexta-feira a Dubai para participar da conferência da ONU sobre o clima Foto: Alessandra Tarantino/AP

Francisco, 86 anos, cancelou as suas audiências no sábado devido a um “estado de gripe leve” e recitou a oração do Angelus neste domingo, 26, em Santa Marta, a sua residência no Vaticano, com transmissão ao vivo nos telões da Praça de São Pedro.

O argentino costuma recitar o Angelus de uma janela do palácio apostólico com vista para a Praça de São Pedro. Devido à gripe, ele foi submetido no sábado a exames médicos para descartar complicações pulmonares.

“Hoje não posso olhar pela janela” do palácio apostólico “porque tenho este problema de inflamação nos pulmões”, disse ele. O papa conduziu pessoalmente a oração antes de passar a palavra ao clérigo para ler as considerações finais. /AFP