Oitava onda de calor sobre o Brasil: veja previsões de máximas e até quando dura

“Podemos ter novamente vários dias consecutivos com qualidade do ar comprometida, potencial ainda alto para queimadas no País e visibilidade prejudicada com céu mais esbranquiçado”, projeta a Climatempo. A umidade do ar no decorrer dos próximos dias também pode ficar em alerta em várias capitais brasileiras.

As temperaturas, especialmente no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, no Tocantins e interior do Nordeste voltam a ficar cerca de 3 a 5 °C acima da média, podendo as máximas atingirem novamente valores próximos a 39 °C. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e na cidade de Corumbá, no oeste de Mato Grosso do Sul, no entanto, os termômetros podem chegar até 42 °C.