Onda de calor: SP pode atingir maior marca em 80 anos para agosto nesta quarta-feira; veja previsão

O Estado de São Paulo pode registrar nesta quarta-feira, 23, e nesta quinta-feira, 24, a maior temperatura para agosto em 80 anos. A previsão aponta que termômetros podem chegar a até 34ºC diante da onda de calor que atinge quase todo o País. Essa seria a maior marcação para o mês desde o início dos registros pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1943.

O recorde anterior para agosto é de 33,1ºC registrado em 1952 e 1955. Veja quais são os maiores registros da série histórica:

1952 e 1955: 33,1°C (recorde histórico para agosto);

1963: 33,0°C (31/08/1963);

2021 e 1961: 32,8°C (28/08/1961 e em 26/08/2021);

2011: 32,7°C (30/08/2011);

2021, 2011 e 1994: 32,6°C (24/08/2021, 29/08/2011 e 31/08/1994);

2021: 32,4°C (25/08/2021).

“Além do calor atípico, os paulistas vão encarar uma quarta-feira extremamente seca. Os índices de umidade podem cair abaixo de 20% na Grande São Paulo”, apontou o Climatempo. Se atingir a marca esperada, esta quarta-feira será o dia mais quente do ano até aqui. O maior registro atual é de 16 de janeiro, quando os termômetros marcaram 32,5ºC.

Termômetro registra 32° C na Avenida Aricanduva, na capital paulista, nesta quarta-feira, 23. A região poderá registrar a mais alta temperatura de 2023, até agora, com previsão de 34°C. Foto: Werther Santana/Estadão

Segundo o Climatempo, este mês de agosto “é candidato a ser um dos 10 ou 15 meses de agosto mais quentes já observados na cidade de São Paulo desde 1961″.

“Em São Paulo, a média das máximas de 1 a 22 de agosto de 2023 foi de 27,0°C, 2,5°C acima da média Climatológica que é de 24,5°C. A média das temperaturas mínimas de 1 a 22 de agosto foi de 15,7°C, estando 2,4°C acima da temperatura mínima normal para agosto que é de 13,3°C.”

As maiores médias para agosto são:

agosto de 2020: 27,0°C;

agosto de 1995: 26,8°C;

agosto de 1975 e de 1998: 26,5°C;

agosto de 2015: 26,3°C;

agosto de 1967 e de 2005: 26,2°C;

agosto de 1999: 26,0°C.

Massa de ar polar vai inverter o tempo no fim de semana

Com dias frios previstos depois da onda de calor, a média de 2023 deve sofrer uma queda, sendo esperado uma marca próxima a 25ºC ou 26ºC, segundo a empresa de meteorologia. A semana vai terminar com uma virada de tempo.

“A queda mais acentuada da temperatura será sentida ao longo do fim de semana, quando os ventos de uma nova massa de ar polar chegarem com mais força a São Paulo. O último fim de semana de agosto será frio na Grande São Paulo. O tempo também será instável, com predomínio de céu encoberto e muitos períodos de chuva”, informou o Climatempo.