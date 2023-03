Plano prevê recuperar cicatrizes deixadas na Serra do Mar por deslizamentos em São Sebastião

Uma área de mata equivalente a 200 campos de futebol, destruída durante os deslizamentos causados pelas chuvas, em fevereiro deste ano, no litoral norte do Estado de São Paulo, será recuperada com apoio da sociedade civil. O solo exposto, sujeito a chuvas e ventos, pode favorecer novos deslizamentos como os que causaram 65 mortes na região.

Os estudos para a restauração de 693 cicatrizes abertas nas encostas da Serra do Mar foram apresentados nesta terça-feira, 29, em reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), em São Paulo. O plano é contar com entidades da sociedade civil para recuperar a serra.

O primeiro projeto já definido, apresentado pelo Instituto de Conservação Costeira (ICC), que atua há dez anos em projetos ambientais na região, prevê a recuperação de 143 hectares na costa sul de São Sebastião, incluindo a Vila Sahy, a mais afetada pela tragédia. A recuperação de outros 65 hectares depende de novas parcerias.

O primeiro projeto já definido, apresentado pelo Instituto de Conservação Costeira (ICC), prevê a recuperação de 143 hectares na costa sul de São Sebastião, incluindo a Vila Sahy Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO - 21.02.2023

“Estamos propondo um grande plano de restauração sócio ambiental dessas áreas, começando pela Vila Sahy. A ação é necessária antes que espécies invasoras comecem a crescer no solo que está muito exposto. As cicatrizes podem aumentar. Estamos olhando o aspecto ambiental, mas também social, com oficinas participativas com a comunidade”, disse a presidente do ICC, Fernanda Carbonelli.

O estudo prevê a aplicação de técnicas desenvolvidas há 40 anos para a recuperação das chagas produzidas na Serra do Mar pela ocupação das encostas e pela poluição industrial em Cubatão, na Baixada Santista. “Na época, foram criados parâmetros para a recuperação de terrenos muito inclinados que podem ser aplicados em São Sebastião”, disse o engenheiro agrônomo André Mota, consultor ambiental do ICC.

A ideia é replantar as áreas inicialmente com espécies pioneiras (de crescimento rápido) para que sejam enriquecidas em seguida com outras espécies nativas. De acordo com Mota, já foi iniciado o diagnóstico das áreas para definir as técnicas de plantio.

“Nunca foi necessária uma intervenção tão grande na região, por isso estamos definindo as metodologias a serem aplicadas no projeto, que ainda precisa ser aprovado pelos órgão ambientais”, disse. Há terrenos muito íngremes ou de rochas expostas em que não é possível o plantio convencional. “A boa surpresa é que já vimos guapuruvus (árvore da mata atlântica) brotando no terreno devastado”, disse.

Recomposição florestal ajuda a impedir a reocupação das áreas onde houve deslizamentos

O projeto é consolidado por uma equipe de 12 profissionais, entre geólogos, engenheiros ambientais, agrônomos e biólogos.

De acordo com o biólogo Edson Lobato, gestor ambiental do ICC, a recomposição florestal também ajuda a impedir a reocupação das áreas onde houve deslizamentos. Ele lembrou que a região do litoral norte foi a que mais registrou assentamentos humanos precários no Estado e destacou a importância de envolver as comunidades locais no processo de restauração das áreas devastadas. “Desastres como esse que a gente vivenciou podem se tornar recorrentes”, disse.

A ideia é replantar as áreas inicialmente com espécies pioneiras (de crescimento rápido) para que sejam enriquecidas em seguida com outras espécies nativas. Deslizamentos destruíram região em fevereiro Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO - 21.02.2023

A restauração das áreas afetadas por deslizamentos em São Sebastião e nos demais municípios do litoral norte será acompanhada pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e pela Fundação Florestal, órgãos da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado, já que 50% das cicatrizes estão no Parque Estadual da Serra do Mar (PESM).

A secretária Natália Resende também preside o Condema e dirigiu a reunião, que teve também a participação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse que também tratou da restauração ambiental da Serra do Mar com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

“A ideia é conseguir recursos para atuar com programas de recuperação”, afirmou. Já o plano do ICC é não depender de recursos governamentais. “A Ong não tem condições de custear isso sozinha, por isso a ideia é conseguir patrocínio para bancar o projeto. Vamos levar a proposta para possíveis patrocinadores”, disse a presidente.

A Semil informou em nota que, após diagnósticos prévios, avalia como se dará o processo de indução da recuperação das áreas afetadas pelas chuvas registradas na Serra do Mar.

“Tem sido discutida internamente a estruturação de um plano de restauração florestal na região, inclusive a respeito das possíveis fontes de financiamento”, disse.

Segundo a nota, a Fundação Florestal e o IPA realizaram sobrevoos e visitas de campo nas áreas, identificando perfis diferentes, cada um demandando um projeto específico. “Para a conclusão dos projetos, será formalizada uma rede de contribuição coletiva de entidades da sociedade civil interessadas em apoiar a restauração ecológica”, informou.