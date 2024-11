Uma participante do Show do Milhão, programa exibido pela emissora SBT, errou uma das respostas do episódio exibido no domingo, 24, em que a apresentadora Patrícia Abravanel perguntou sobre qual é a ave-símbolo do Brasil. A jovem Thaisa respondeu: arara.

Entre as opções de resposta, que valia o prêmio R$ 100 mil, estavam: tucano, arara, sabiá-laranjeira e tuiuiú. A correta era sabiá-laranjeira, segundo o programa. Com isso, a participante retornou para casa com apenas R$ 40 mil. A ave é caracterizada pela coloração ferrugínea-laranja no ventre, conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Paulo. É uma espécie que gosta muito de furar as laranjas maduras em busca do seu suco.

A pergunta inusitada levantou questionamentos de internautas nas redes sociais. De fato, este é um assunto que motiva dúvidas.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) foi instituído como símbolo representativo da fauna ornitológica brasileira pelo decreto de 3 de outubro de 2002, quando Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República.

Conforme a publicação da época, o “Dia da Ave”, criado por decreto em 1968, passou a ser comemorado no dia 5 de outubro de cada ano.

“O centro de interesse para as festividades do “Dia da Ave” será o sabiá (Turdus Rufiventris), como símbolo representativo da fauna ornitológica brasileira e considerada popularmente Ave Nacional do Brasil”, segundo o texto.

Sabiá-laranjeira é uma ave caracterizada pela coloração ferrugínea-laranja no ventre.





Conforme a Biblioteca Digital do Laboratório de Tecnologia Educacional de Ciências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o sabiá-laranjeira tem presença constante na cultura popular seja em poemas ou músicas.

Segundo a publicação, apesar de estar distribuído por quase todo o Brasil não amazônico, é mais comum no litoral.

“Ocorre em pomares, bordas de mata e é especialmente comum em parques urbanos, sendo muito frequente onde quer que haja uma área verde, mesmo em grandes metrópoles como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro”, destaca.

