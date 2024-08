Ribeirão Preto cancela eventos ao ar livre por conta de queimadas

A prefeitura de Ribeirão Preto suspendeu as atividades ao livre na cidade por conta dos incêndios que atingem o interior de São Paulo. A decisão foi tomada por meio de decreto e publicada no Diário Oficial da cidade deste sábado, 24. A medida, que vale até domingo, 25, levou ao adiamento do jogo do Botafogo-SP e Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O comunicado informa que a decisão considerou as queimadas que afetam a cidade e a região, a baixa umidade relativa do ar, os índices de umidade relativa do ar e os ventos de mais de 70 km/h que podem influenciar no alastramento das chamas e da fumaça. A Secretária Municipal de Saúde da cidade já registrou aumento de pacientes atendidos por conta de problemas respiratórios causados pelos incêndios.

Queimadas atingem estrada que liga região de Sertãozinho e Jaboticabal sentido Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Foto: Corpo de Bombeiros Militar

PUBLICIDADE “Fica suspensa a realização de atividades ao ar livre, independente do caráter cultural, artístico ou esportivo, nas datas de 24 e 25 de agosto de 2024. § 1º A suspensão inclui as atividades anteriormente autorizadas pelo Poder Público, além de incluir a suspensão de atividades esportivas, especialmente os campeonatos de futebol profissional e maratonas”, afirma trecho do decreto, assinado pelo prefeito da cidade Duarte Nogueira. O comunicado recomenda ainda que a população intensifique os cuidados com hidratação e proteção do Sol, evitando a exposição aos ambientes ao ar livre.

A equipe do Botafogo de Ribeirão Preto anunciou o adiamento da partida contra o Guarani, marcada para este sábado, no Estádio Santa Cruz, às 16h. Na nota, a equipe informou que quem adquiriu os ingressos para o jogo poderão ser ressarcidos, e que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu uma nova data para o confronto.

No final da tarde, a Prefeitura informou que a cidade registrava 14 focos de incêndios e que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuavam para controlar o fogo e minimizar possíveis danos causados pelas chamas. A administração informou também a cidade registrou um aumento de atendimentos relacionados a problemas respiratórios, efeito das fumaças que se alastram e atingem o município.

“Todas as pessoas que necessitaram de atendimento estão sendo prontamente assistidas pelas equipes de saúde”, disse o comunicado. “A Secretaria Municipal de Saúde continua monitorando a situação e está preparada para atender a possíveis aumentos na demanda, especialmente nos próximos dias, na segunda e terça-feira”, acrescentou,

Fogo afeta o Estado

Incêndios florestais, que se alastram pela falta de chuvas e pela onda de calor que atinge São Paulo, tem castigado o interior paulista há dias. A situação se agravou na última sexta, quando o Estado registrou 1.886 focos de queimadas em um único dia. Dois funcionários de uma usina em Urupês, região metropolitana de São José do Rio Preto, morreram enquanto combatiam as chamas.

O fogo também provoca interdição parcial e total de rodovias estaduais, como Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215); Rodovia Carlos Tonani (SP-333) e Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-332) - os trechos interditados podem ser conferidos no final do texto.

A situação mais crítica é a região de Ribeirão Preto e cidades vizinhas, sobre a qual o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobrevoou na parte desta manhã. Na sexta, o mandatário instalou um gabinete de crise para tratar dos incêndios.

Ao todo, 17 cidades do interior do Estado estão com focos ativo de incêndio, e 36 estão com alerta máximo de queimadas, segundo último balanço do governo paulista. A lista de municípios (veja abaixo) é feita com base no monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O combate às chamas têm envolvido Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Força Aérea Brasileira, que recebem o apoio de equipes da Fundação Florestal, do setor canavieiro e de empresas de construção contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) - mais de 7,3 mil pessoas, entre profissionais e voluntários, estão mobilizados, segundo o governo. “Montamos uma força-tarefa em cooperação com o governo federal. Estamos contratando aviões para fazer a pulverização de água, que se somam às nossas equipes de aeronaves do Corpo de Bombeiros e ao reforço das Forças Armadas. Então, há um empenho muito grande do Estado para que a gente possa controlar os incêndios“, afirmou Tarcísio. O governador disse que a população também precisa colaborar para impedir o surgimento de novos incêndios. “É importante evitar bitucas de cigarro, soltar balões e qualquer coisa que possa dar início a incêndios”, alertou.

Situação das Rodovias paulistas (atualização 13h)

SP-215 (Rodovias Luiz Augusto de Oliveira), entre o km 195 e o km 209, no município de Dourado, região de São Carlos.

Sertãozinho, SP – 333 Rodovia Carlos Tonani, km 089 ao 090 – Pista Leste e Oeste / EcoNoroeste. A pista está interditada no km 86, sentido oeste, com o trânsito sendo desviado para a marginal. Na pista leste, no km 098 foi implementado um ponto de retorno para que os usuários possam seguir em segurança

Olímpia, SP-332 Rodovia Armando Salles de Oliveira – Km 529 – interdição total

Lista de cidades afetadas pelas queimadas

17 Cidades com focos ativos de incêndio

1 – Alumínio

2 – Bananal

3 – Bebedouro

4 – Boa Esperança do Sul

5 – Coronel Macedo

6 – Dourado

7 – Iacanga

8 – Ibitinga

9 – Lucélia

10 – Monte Alegre do Sul

11 – Nova Granada

12 – Poloni

13 – Pompeia

14 – Presidente Epitácio

15 – Salmourão

16 – Santo Antônio da Alegria

17 – Tabatinga

36 Cidades em alerta máximo para incêndio

1 – Alumínio

2 – Bananal

3 – Bebedouro

4 – Bernardino de Campos

5 – Boa Esperança do Sul

6 – Coronel Macedo

7 – Dourado

8 – Iacanga

9 – Ibitinga

10 – Itápolis

11 – Itirapina

12 – Jaú

13 – Lucélia

14 – Monte Alegre do Sul

15 – Monte Azul Paulista

16 – Nova Granada

17 – Piracicaba

18 – Pirapora do Bom Jesus

19 – Pitangueiras

20 – Poloni

21 – Pompeia

22 – Pontal

23 – Presidente Epitácio

24 – Sabino

25 – Salmourão

26 – Santo Antônio da Alegria

27 – Santo Antônio do Aracanguá

28 – São Bernardo do Campo

29 – São Luís do Paraitinga

30 – São Simão

31 – Sertãozinho

32 – Tabatinga

33 – Taquarituba

34 – Torrinha

35 – Ubarana

36 – Urupês