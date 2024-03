Robô descobre dezenas de espécies nas profundezas do mar; veja vídeos

Dr. Seuss não poderia imaginar isso.

PUBLICIDADE Florestas de corais antigos. Aglomerados de ouriços-do-mar subaquáticos com espinhos semelhantes a cactos, como um deserto inundado. Jardins de esponjas vítreas, agarrando-se às encostas de uma cadeia de montanhas submarinas que se erguem a milhares de pés a partir do leito marinho. Exploradores do fundo do mar que pesquisavam abaixo das ondas na costa do Chile podem ter encontrado mais de 100 espécies completamente novas para a ciência.

Peixe da família flagrado a mais a quase 1,4 mil metros no fundo do Pacífico Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

A potencial descoberta das novas criaturas em 10 montes submarinos no sudeste do Pacífico faz mais do que apenas aumentar a compreensão da imensa diversidade da vida oceânica. Para os pesquisadores, mostra como as proteções oceânicas estabelecidas pelo governo chileno estão funcionando para reforçar a biodiversidade, sinal encorajador para outros países que procuram proteger suas águas marinhas.

“Cada monte submarino tinha um tipo diferente de ecossistema”, disse Hannah Nolan, especialista em expedições e divulgação comunitária para o Schmidt Ocean Institute, organização sem fins lucrativos de pesquisa oceanográfica que realizou a expedição.

Utilizando um robô subaquático que pode descer mais de 14 mil pés, a equipe de pesquisa trabalhou de 8 de janeiro a 11 de fevereiro para trazer espécimes das profundezas para a superfície. O sudeste do Pacífico, uma região geologicamente ativa, é repleto de fontes hidrotermais que ajudam a sustentar uma ampla gama de vida.

Apenas depois de analisar a estrutura corporal e os genes dos animais em um laboratório em terra, os cientistas serão capazes de determinar se essas criaturas são realmente novas espécies.

Espécie rara de lula (Mastigoteuthis) é vista na região de Nazca, na costa chilena, a 1,1 mil metros de profundidade Foto: ROV SuBatian / Schimidt Ocean Institute

A viagem ao longo dos montes submarinos que se estendem da costa da América do Sul até a Rapa Nui, conhecida também como Ilha de Páscoa, foi uma surpresa em relação aos estudos das esponjas do mar, disse Javier Sellanes, cientista da Universidad Católica del Norte que liderou a pesquisa. “Apenas duas espécies foram devidamente relatadas para a área e agora encontramos cerca de 40 espécies diferentes”, disse ele.

Entre as possíveis novas espécies marinhas, estão esponjas brancas fantasmagóricas, e lagostas com olhos salientes e pernas farpadas, além de corais, ouriços-do-mar, estrelas-do-mar e lírios-do-mar.

A equipe explorou dois parques marinhos - Juan Fernández e Nazca-Desventuradas - onde o Chile restringiu a pesca. Mas eles também pesquisaram áreas fora das águas nacionais do país - uma parte do oceano chamada alto-mar, onde nenhum governo tem jurisdição.

Defensores dos oceanos querem proteger essas montanhas submarinas em águas internacionais contra a pesca excessiva e a mineração no fundo do oceano, estabelecendo uma nova área marinha protegida sob um tratado da Organização das Nações Unidas (ONU) assinado no ano passado.

Em todo o mundo, as nações estão com o objetivo de proteger 30% dos oceanos do planeta até o final da década para conter a perda das últimas plantas e animais selvagens da Terra.