Trump vai na contramão da luta climática - e Hungria, Itália e mais governos de direita?

A indústria de combustíveis fósseis e seus executivos despejaram milhões na campanha de Trump e gastam pesadamente com políticos de apoio em todo o governo. Interesses de combustíveis fósseis têm influência na Europa, mas há “certamente uma diferença na força da oposição”, de acordo com Plehwe do Centro de Ciências Sociais de Berlim.

Ele disse que a estrutura da União Europeia ajuda coordenando políticas entre fronteiras e financiando a transição para longe dos combustíveis fósseis. Na Polônia, por exemplo, financiamento da União Europeia ajudou regiões dependentes de carvão a mudar para energia renovável, requalificar trabalhadores e limpar terras poluídas.

A ação climática de direita se estende além da Europa. O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., filho do ex-ditador do país asiático, concordou em receber líderes de um fundo que ajudaria os lugares mais afetados pela mudança climática.

A nação insular é altamente vulnerável à mudança climática e não há a visão de que a ação climática esteja no caminho do sucesso econômico, de acordo com Lidy Nacpil, uma coordenadora filipina com o Movimento dos Povos Asiáticos sobre Dívida e Desenvolvimento.