Viatura da PRF é arrastada pela correnteza em estrada no RS; veja vídeo

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi arrastada pela correnteza junto ao Arroio Velhaco, na BR-116, em Camaquã, no Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 13, nas proximidades do km 386 da rodovia, quando os agentes monitoravam a subida das águas.

Bombeiros e helicóptero foram acionados para o resgate e ninguém ficou ferido. A forte chuva atinge Camaquã desde segunda-feira. Até o fim da manhã, havia pelo menos oito pontos de bloqueio nas rodovias federais por causa dos fortes temporais.

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas provocaram 47 mortes no Rio Grande do Sul após a passagem de um ciclone extratropical pelo Estado na semana passada. Nesta semana, o Estado voltou a ser registrar fortes chuvas.

Óbitos: 47

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1

Desaparecidos: 9

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 99

Desabrigados registrados: 4.794

Desabrigados no momento: 2.318

Desalojados: 20.517

Afetados: 347.652

Feridos: 925