Uma vez concedido o asilo, o Estado asilante pode pedir à capital do país onde se situa a embaixada que autorize a saída do asilado para o seu território, sendo o Estado territorial obrigado a conceder imediatamente as garantias necessárias no tocante à vida, liberdade e integridade pessoal do asilado, e o salvo-conduto para o livre trânsito. Entretanto, mesmo quando concedido, o asilo diplomático não assegura a sua conversão em asilo territorial.

A Corte Internacional de Justiça cuidou do tema do asilo diplomático no caso Haya de La Torre (Colômbia vs. Peru), de 1951. Victor Raúl Haya de la Torre pediu asilo à Colômbia e foi atendido. O Peru objetou à concessão do salvo-conduto, porque o asilado seria na verdade um criminoso comum, o que afastaria sua condição jurídica de pessoa protegida. Provocada pelo Peru, a Corte Internacional de Justiça decidiu a questão em favor do Peru, com base na Convenção sobre Asilo de 1928.

Como vimos, o asilo diplomático (extraterritorial) é um costume regional latino-americano. Não é uma prática universal, o que significa que nem todo país concede asilo diplomático, embora a outra forma (territorial) seja aceita em geral. Não foi por acaso que Assange, estando na Europa, buscou asilo diplomático na Embaixada do Equador. Também não foi por acaso que Pinto Molina asilou-se na Embaixada do Brasil, e não numa legação diplomática asiática. Assim é que, pouco ou nada adianta pedir asilo, por exemplo, na Embaixada da Hungria, um país que não tem Marinha e que é conhecido pelos seus magníficos vinhos Tokaji.