Experiência gastronômica com vista para os cânions é novidade em Santa Catarina

Sinônimo de aventura e lindas paisagens, a região catarinense dos cânions, aos poucos, amplia a combinação de turismo e gastronomia de qualidade. A última novidade é o Vistta, um projeto que reúne hospedagem exclusiva e restaurante em um único lugar.

Vistta é um novo projeto de gastronomia e hospedagem em Praia Grande (SC).

No topo de uma montanha, o restaurante foi criado pelo chef Marcos Livi, um dos maiores divulgadores do Bioma do Sul. A proposta não é apenas encher os olhos (e a barriga) dos visitantes. É inserir a gastronomia em um espaço único de natureza.

De frente para o cânion Malacara, em Santa Catarina, uma nova cozinha fica em Praia Grande, cidade do balonismo e sede do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, um Patrimônio Geológico de relevância internacional.

Casa fica entre os cânions catarinenses. Foto: Carol Cuhêne, Divulgação

Entre os destaques da criativa cozinha de Marcos Livi (que em São Paulo assina os bares Verissimo, Quintana, Brique, Napoli Centrale e FFBurger) estão: "pirulito de costela" e "terra comestível", o filé-mignon "El Trapo" feito com técnica ancestral de cocção e o sorvete natural de banana com raspas de limão.

Até o cafezinho ganhou nova roupagem e é batizado de "Café iCloud", servido com uma nuvem de algodão doce em uma estrutura sobre a xícara.

Suítes exclusivas

Além do restaurante, o empreendimento conta com duas suítes únicas, instaladas no sítio Azimuth, que conta com área verde preservada de 60 hectares e vista para os cânions. O imóvel pertence aos paulistas Régis e Carolina Duchêne, um casal apaixonado pela natureza que rodeia a casa. O local recebe reservas e está aberto todos os dias, ainda na modalidade soft opening.

A casa tem arquitetura contemporânea e aconchegante, assinada pelo arquiteto Thiago Passos. Na proposta, as linhas retas contrastam com a natureza, sem interferir na paisagem. A área do restaurante, a sala e a varanda ficam bem próximas das duas acomodações exclusivas que incluem café da manhã, banho com chuveiro a gás, lençóis de fios egípcios, toalhas 100% algodão, frigobar, TV a cabo, máquina de café, wi-fi e uma vista para os cânions.

O Vistta SC fica na Rota dos Tropeiros, 1.700, Praia Grande (SC)

