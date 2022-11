Como é se hospedar em um hotel Relais&Chateux em Gramado

Publicidade

Em meio ao agito constante da cidade de Gramado (RS), um refúgio privativo em frente às montanhas remete a um mundo diferente. Como todo lugar preservado pelo luxo, o Castelo Saint Andrews reserva pequenas surpresas aos hóspedes, e a primeira delas começa logo na chegada.

Depois que os portões de ferro, protegidos por largas paredes de pedra, se abrem, o caminho ladeado por árvores abraça o percurso até a construção. Em poucos minutos, surge um castelo estilo escocês. É o imponente prédio que abriga o único hotel de montanha do Brasil com o selo Relais & Chateaux, seleto grupo que reúne as melhores hospedagens e restaurantes do mundo.

Apesar da imponência do prédio, o Saint Andrews tem apenas 22 suítes, além de uma área privativa completa para quem deseja experiências exclusivas. No interior do castelo, o hóspede recebe atendimento personalizado. A chegada é celebrada com espumante no lobby adornado por lustres de cristal checo, espelhos e peças de arte.

Alguns dos quartos têm a vista privilegiada para o Vale do Quilombo. Na verdade, a imensidão de montanhas, o verde da mata e o céu a perder de vista são um presente para os hóspedes, que podem escolher o local para aproveitar o café da manhã, o chá da tarde e momentos de brinde no mirante. Com tempo, é possível também passear de bicicleta pelas áreas do condomínio onde fica o hotel, passar horas no spa ou relaxar no colorido jardim, que conta com fontes de água, flores e gazebos.

Café da manhã com vista para o Vale do Quilombo Foto: Anelise Zanoni

É justamente essa união de serviço, conforto e paisagem encantadora que faz com que o hotel se transforme em um refúgio de momentos especiais. Por isso, é comum que os visitantes tratem o hotel como um destino além de Gramado.

Quanto custa se hospedar no Castelo Saint Andrews?

Três opções de acomodações fazem parte do portfólio do Saint Andrews, que tem tarifas a partir de R$ 2.254. Dentro do castelo são 11 suítes. Um prédio ao lado da construção principal recebe oito suítes Mountain e três suítes no Mountain House, que são mais novas e têm vista. Além dos quartos, há uma mansão dentro do complexo que acomoda até sete pessoas com serviços exclusivos de hotelaria.

A Mountain House é um conceito de hospedagem premium adotado pelo castelo e ideal para quem deseja estadas mais longas. Ou seja, a casa de montanha, com 500 m² de área construída, pode ser reservada por viajantes que desejam mais privacidade, segurança e comodidade.

Com decoração diferenciada em todas as habitações, para que se tenha a oportunidade de viver distintas experiências em cada estada, o castelo tem suítes inspiradas nas casas de montanha do Reino Unido. Uma das mais belas, a Pine, tem a maior área útil das suítes da ala Mountain. O espaço de banho, com jacuzzi e paredes de vidro, desponta para o Vale do Quilombo.

Piscina interna aquecida com vista Foto: Anelise Zanoni

Seja qual for a suíte escolhida, todas têm serviços especiais para mimar quem está ali. Roupões fofinhos, produtos da marca Trousseau, cafeteira e frutas de boas-vindas se unem aos regalos de boa noite, geralmente acompanhados por chá quentinho e macarons.

Hotel também é destino

A poucos passos do castelo, em meio ao jardim, uma passarela avança o terreno e leva ao mirante do Saint Andrews. A pequena área, envolta por vidros, oferece uma das vistas mais belas do complexo, e é onde os hóspedes podem escolher suas atividades. Uma delas é o chá da tarde, servido sempre às 17h, e assinado pelo chef Fernando Becker.

Sentados no topo do mirante, os visitantes são surpreendidos com diferentes porções de doces e salgados, dispostos em uma torre de vidro e metal. Chá quentinho ou taças de espumante servem de apoio para a vivência em meio à paisagem.

Delícias do chá da tarde, servido sempre às 17h Foto: Anelise Zanoni

Ao longo do ano, a programação do castelo passa muito pela gastronomia e pelo mundo dos vinhos. Uma das motivações é a vocação do Saint Andrews em reunir os melhores nomes e marcas do setor. “Nós nos especializamos em causar sensações”, explica o empresário Guilherme Paulus, fundador do hotel.

Para 2023, estão programados eventos com o selo Terroir Experience, uma plataforma de luxo voltada para o segmento do enoturismo com sede dentro do castelo. Ícones como Perrier Jouët, Möet & Chandon, Veuve Clicquot estarão na programação, também aberta para o público.

Para quem gosta do assunto, o hotel dispõe da Adega Gourmet, que é pentacampeã pela Wine Spectator, importante revista norte-americana especializada em vinhos. No interior da adega estão cerca de 2 mil garrafas com rótulos finos e raros, que podem ser harmonizados com o cardápio do restaurante do Saint Andrews, o Primrose.

Programação de Natal

Hotel faz espetáculo de luzes e projeção, com visita do Papai Noel Foto: Antonio Sergio Pinto Coelho

Para celebrar a época mais festiva da serra gaúcha, toda sexta-feira, às 20h, os hóspedes serão convidados a assistir a Uma Janela de Natal. As apresentações ocorrem até 30 de dezembro.

No espetáculo, o Castelo se transforma em palco para um show que sincroniza som, luzes e projeções. Logo após cada apresentação, há a possibilidade de aproveitar o jantar harmonizado, que pode ser acompanhado por um cantor e um violinista.

Para alegrar as crianças, o Papai Noel também marcará presença em quatro momentos: dia 18 de dezembro, às 17h, no tradicional chá da tarde; dia 21 de dezembro, às 15h no piquenique nos jardins do hotel; dia 24 de dezembro, às 20h30, após o acendimento das luzes; e novamente durante o chá da tarde no dia 25 de dezembro, às 17h.