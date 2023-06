Mais voos para o São João de Campina Grande pela Gol, de SP e Salvador

Mais voos e chances de conexão, para ir ao São João de Campina Grande, na Paraíba. A temporada de festas juninas do Nordeste promove uma grande movimentação de viagens dentro dessa região brasileira, de gente que sai do seu estado para ir às cidades mais famosas pelos festejos. Também atrai viajantes de outras partes do país. Por isso, durante o período, a Gol reforça as rotas para a cidade, adicionando frequências partindo dos aeroportos de Guarulhos e de Salvador.

Voos extras para a Paraíba durante o período junino - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Até 29 de junho, a companhia tem uma saída a mais do aeroporto paulista. O avião parte às 23h15 de terça e desce em Campina Grande às 2h20. O retorno ocorre na quarta às 3h45, com chegada às 7 horas em Guarulhos. Quem voa de um aeroporto da sua cidade até Salvador, para de lá ir ao São João na Paraíba, agora conta também com voo extra.

Avião temático para o São João de Campina Grande

Lançada em fevereiro, a ligação aérea entre a capital baiana e Campina Grande ganhou mais uma frequência até 5 de agosto. O voo extra é aos sábados, com partida às 15h de Salvador. Esse reforço nas rotas saindo de São Paulo e Salvador facilita a conexão de viajantes a partir dos principais hubs da companhia aérea: os dois aeroportos da capital paulista (Guarulhos e Congonhas), Rio de Janeiro (Santos Dumont) e Brasília.

Frequência a mais saindo de Salvador

Casamento caipira a bordo

Continua após a publicidade

O lançamento das frequências extras para Campina Grande foi no sábado 3 de junho, num evento temático chamado de Avião do Forró. Eu estava no voo, que teve distribuição de chapéu de palha, paçoquinha e vinho quente de comida e até casamento caipira a bordo, para os passageiros já chegarem no clima na Paraíba.

Noiva caipira no avião para o São João

Comidas juninas no lançamento dos voos extras

No desembarque, estavam trio de forró pé de serra, integrantes de quadrilhas e o cordelista Virgulima, personagem clássico da festa junina de Campina Grande, que me lembro de entrevistar durante a pandemia para uma matéria sobre São João virtual.

Virgulima, cordelista de Campina Grande

Passei o fim de semana no São João de Campina Grande e também visitando as principais atrações da cidade na Paraíba e da sua zona rural. Voltei alimentada de comida nordestina, boas histórias, cultura regional e muito forró.

Continua após a publicidade

CHECK OUT

Férias com desconto de até 50%

A campanha Feirão de Férias CVC acaba de ser lançada com descontos de até 50% em destinos no Brasil e no exterior, com pacotes a partir de 10 vezes de R$ 68. O valor mais baixo se refere à viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, com passagem aérea de ida e volta pela Gol e 4 dias de hospedagem.

Prêmios em milhas ou viagens

Quem fizer resgates na Smiles até domingo (18 de junho) concorre a prêmios da promoção Vá de Milhas. Os participantes do programa de fidelidade da Gol recebem 1 cupom a cada 10 mil milhas usadas - quem paga pelo Clube Smiles ganha 2 cupons - para os sorteios nos dias 24 e 28 de junho. Os prêmios incluem lotes de 1 milhão de milhas, upgrades no Clube, malas e viagens com acompanhantes.

QUEM FAZ

Continua após a publicidade

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br.