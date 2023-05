Passeio de bike e jantar Michelin em Amsterdã, no 1º Anantara da Holanda

Tem luxo maior do que se hospedar num hotel histórico na Europa, no centro da cidade visitada? Sendo Amsterdã o destino, ainda fazer um tour de bicicleta entre canais com uma moradora da capital holandesa. Depois, cruzar livremente ruas e pontes, voltar ao hotel para um banho de banheira e descer para jantar num restaurante estrelado pelo francês Guia Michelin. Assim pode ser um dia no Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam, primeiro hotel da marca na Holanda.

Menu-degustação harmonizado com vinho no The White Room - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Ao mesmo tempo em que está integrado à vida urbana (da janela do quarto, eu via os telhados dos predinhos vizinhos), o hotel mantém uma elegância que faz dele um sossegado mundo à parte. A solidez e o tamanho - uma construção do século 19 conjugada a outras - ajudam na sensação de isolamento, mesmo diante da Dam, a praça principal da cidade.

Está localizado a minutos de caminhada de museus, restaurantes, cafés, lojas e atrações turísticas. Você pode pedalar, tomar o bonde ou caminhar até a Heineken Experience (antiga fábrica da cerveja holandesa), a Casa de Anne Frank, o Museu Van Gogh ou o Rijksmuseum, o mais completo da cidade. O lugar de partida para o famoso passeio de barco em Amsterdã pelos canais e a estação de trem principal da cidade ficam a poucos metros de distância do hotel de luxo.

Amsterdã de bicicleta e outras experiências

Para se tornar o primeiro Anantara da Holanda, o Grand Hotel Krasnapolsky começou a ser renovado em 2020, com o intuito de se adequar ao estilo da requintada marca e também formatou experiências locais para oferecer aos hóspedes, como prevê a filosofia da Anantara. Entre elas, visitas relacionadas a tulipas, destilados e diamantes, temas intrinsecamente ligados à capital da Holanda.

Grand Hotel Krasnapolsky numa construção do século 19 - Foto: Anantara Hotels

Continua após a publicidade

A experiência com passeio de barco até a Spirit Union Distillery, por exemplo, inclui conhecer a destilaria, fazer um workshop da moderna mixologia holandesa e criar a própria bebida com rótulo personalizado.

O hotel também pode reservar um barco particular para cruzar os canais da capital da Holanda. Para apreciar as tulipas, vá entre março e maio, quando os campos se enchem de flores. A equipe prepara ainda jornadas sazonais, como a do Dia dos Namorados (comemorado em 14 de fevereiro), com mimos e decoração especiais no quarto e jantar em 4 tempos preparado pelo chef do hotel, além de massagens a dois no Anantara Spa.

Barcos podem ser alugados

Uma incursão gastronômica pela cidade é outra possibilidade para os hóspedes do Grand Hotel Krasnapolsky provarem o típico e delicioso stroopwafel (2 biscoitos wafer recheados com caramelo) ou bitterballen, croquetes geralmente pedidos com uma cerveja artesanal local.

Criada em 2001 na Tailândia, a rede de hotelaria de luxo chegou a várias partes do planeta. Na Ásia, na África, na Europa e no Oriente Médio, reúne de propriedades em ilhas particulares a patrimônios em grandes cidades, caso do hotel de Amsterdã. O primeiro hotel europeu foi aberto em 2017, em Portugal. Depois do Anantara Vilamoura Algarve Resort, veio o espanhol Anantara Villa Padierna Palace Resort em Marbella.

Spa tailandês - Foto: Anantara Hotels

Em todos, além de confortáveis e elegantes ambientes, é oferecido ao viajante um olhar genuíno sobre o destino visitado. E o que pode ser mais Amsterdã do que pedalar pela cidade? Guiado por uma anfitriã holandesa que fala português, o passeio de bicicleta do Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam, foi um dos mais gostosos programas que fiz na minha passagem pela Holanda.

Continua após a publicidade

Karin Buis me mostrou o centro da sua cidade, contando histórias e curiosidades sobre sua Amsterdã. Atravessamos muitas pontes sobre os canais - uma sensação deliciosa, aliás.

Delicioso passeio de bicicleta

Depois pedalamos até a área do Jardim Botânico e o Memorial ao Mortos no Holocausto. Projetado por Daniel Libeskind, arquiteto responsável pela renovação da Potsdamerplatz (praça de Berlim) e o Royal Ontario Museum (ROM - museu na canadense Toronto), ele exibe os nomes em cada tijolinho.

Projetado por Daniel Libeskind, o memorial com nomes dos mortos no Holocausto

Passamos por duas lojinhas que a Karin frequenta. A Jacob Hooy, primeira farmácia da cidade, vende chás de todos os tipos. Como de costume, eu trouxe uns para me deliciar em casa, em São Paulo.

Primeira farmácia de Amsterdã

E, na Puccini Bomboni, fui comprar um bom chocolate local, que comemos juntas no fim do passeio num café à beira de um dos canais da cidade.

Continua após a publicidade

Chocolateria em Amsterdã

Karin comigo no café

Tradição e elegância do Grand Krasnapolsky

O Grand Hotel Krasnapolsky é um hotel histórico, com mais de 150 anos, porém com design atual. A transformação em Anantara incluiu uma renovação nos ambientes. São diversos abertos ao público nas áreas sociais e 402 acomodações, entre 26m² e 150 m², caso da Royal Suite, diante da Dam e do National Royal Palace. Oferecem menu de travesseiro, máquina de café e minibar.

Centro de Amsterdã pela janela do quarto - Foto: Anantara Hotels

Da categoria Grand Deluxe, a suíte de 34 m² onde me hospedei era extremamente confortável, com cama king size. A sala, com bancada, sofá, mesa de trabalho, TV e armários, me recebia ao entrar no quarto. Era um momento para desacelerar antes de tomar uma ducha ou um banho de banheira. Os dois estão devidamente separados no banheiro, que oferece cosméticos Amouage, casa de perfumaria de Omã, entre as amenities.

Amenities Amouage no hotel de luxo

Continua após a publicidade

Há ainda o Spa Anantara, para relaxar e se desligar de tudo. Conhecido pela qualidade de seus tratamentos, em Amsterdã mescla técnicas asiáticas a holandesas. Tem saunas seca e a vapor, 3 salas de tratamento individuais e uma para casal e área de relaxamento voltada para o Summer Garden, espaço ao ar livre dentro do hotel. O Grand Krasnapolsky conta ainda com academia e, em breve, passa a oferecer aulas individuais de ioga. Mas, quando a ideia for ficar conectado, vale saber que o wifi é de alta velocidade.

Teto de vidro do século 19 no Wintergarden - Foto: Anantara Hotels

Para fãs de café da manhã, como eu, nada melhor do que começar o dia diante de uma variedade ímpar, servida no salão de um lindo jardim de inverno. Frios, ovos, pães, bolos, biscoitos e mais um tanto de opções são encontradas no centro do Wintergarden, com teto de vidro do século 19.

Drinks autorais e jantar estrelado no Michelin

No fim do dia, a ideia é abrir o apetite ou curtir uma folguinha na viagem num ambiente gostoso? Dirija-se ao The Tailor e peça seus drinks autorais. O nome do bar presta homenagem ao alfaiate polonês Adolph Wilhelm Krasnapolsky, que em 1856 abriu ali um café. A popularidade levou o negócio a crescer e se tornar depois um hotel.

Drinks autorais no The Tailor

Hoje em dia, o Grand Hotel proporciona extraordinárias experiências gastronômicas. Jantei uma noite no restaurante The White Room, suntuoso na decoração de arremates dourados. Localizado dentro do Krasnapolsky, ele tem uma estrela Michelin. Provei o menu-degustação, harmonizado com vinhos de várias partes do mundo. Sugestão: avise no início se tiver alguma alergia ou restrição alimentar, e depois se entregue totalmente à experiência.

Continua após a publicidade

O inventivo chef Jacob Jan Boerma cria uma cozinha contemporânea, elaborada com base em ingredientes holandeses, sabores cítricos e especiarias. O resultado são combinações como melancia com soja, amora e wasabi; enguia defumada com kimchi e cumaru; polvo com morango, magnólia, berinjela e kaffir; cordeiro holandês com fa chong e verbena; e buttermilk com uvas e leite crocante.

Apresentação e sabor

Espere o inusitado, tudo ali passa longe de pratos entediantes e sem sabor. As informações dadas pelos funcionários sobre o que será degustado em seguida servem para instigar os sentidos, mas o preparo e a apresentação sempre irão surpreender.

The White Room, restaurante desde 1885 - Foto: Anantara Hotels

Considerado um patrimônio da cidade - é o mais antigo restaurante de Amsterdã ainda em funcionamento desde a inauguração, em 1885 -, The White Room tem o nome oriundo do original, De Witte Zaal, que em holandês também significa O Salão Branco. Abre de quarta a sábado e oferece pratos à la carte apenas nos 2 primeiros dias de funcionamento da semana. No sábado, também serve almoço em 4 e 5 tempos, com ou sem harmonização de vinho.

CHECK OUT

Continua após a publicidade

ILTM Latin America confirma o luxo em alta

O turismo de luxo segue em alta no mundo todo, e aqui o cenário não é diferente. Realizada em maio na Bienal do Ibirapuera, a ILTM Latin America 2023 foi a 12ª e a maior edição do evento. A sigla para International Luxury Travel Market se refere a feiras do segmento de luxo realizadas em diversas partes do mundo - a próxima será a ILTM Asia Pacific, em Cingapura, de 19 a 22 de junho. No Brasil, o evento teve a participação de 1.100 pessoas, com 350 expositores de 50 países e agentes de viagens de 50 cidades latinoamericanas.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br