Roteiro de vinhos em Portugal: onde ir, onde ficar e o que fazer

Publicidade

Você não precisa entender de vinho para fazer enoturismo em Portugal. Aliás, considere a sua visita como um curso prático da bebida. O cultivo de uvas e a produção de rótulos estão tão intimamente ligados ao país que conhecê-los é, em essência, descobrir a cultura portuguesa.

Se você for só para Lisboa ou para o Porto, presentes em todas as listas de destinos internacionais mais vendidos para viajantes brasileiros, já tem o que ver (e beber) de sobra. Uma escapada perto das duas principais cidades portuguesas, então, permite explorar preciosidades do interior do país.

Leia também Jalapão: o que fazer, dos fervedouros ao pôr do sol

Construções históricas, fartas refeições e, em meio a tudo que já seria suficiente para compor um bom roteiro, vinícolas. Douro e Alentejo estão entre as mais importantes regiões com denominação de origem controlada (DOC), ambas facilmente acessíveis a partir do Porto e de Lisboa, respectivamente. Para começar, localize-se no mapa: a primeira ao norte e a outra, ao sul. Reserve em torno de uma semana para cada roteiro.

Portugal é um país pequeno. A parte continental se estende ao longo de menos de 600 km por pouco mais de 200 km de largura. É fácil se locomover de carro entre as regiões. Às vezes mais simples até do que se entender entre sotaques.

Torre de Palma une hotel e vinícola no Alentejop Foto: Nathalia Molina/ComoViaja

Na época da vindima, a incursão pelo país pode incluir colheita e pisa das uvas. Vinícolas oferecem essa experiência aos visitantes de meados de agosto à segunda quinzena de setembro, a depender da natureza, ano a ano, como sempre foi e será.

Entre tantas experiências possíveis para quem quer fazer enoturismo em Portugal, vá parando nos vilarejos, suba castelos para apreciar a vista e hospede-se também fora dos grandes centros. No pequeno Torre de Palma Wine Hotel, no Alto Alentejo, a vinícola-boutique completa a hospedagem de charme. A piscina do Lamego Hotel & Life mostra as montanhas riscadas por vinhedos no Douro. Bem diferente do clima inusitado da Quinta da Pacheca, onde dorme-se em acomodações em forma de... barril.

Continua após a publicidade

Em lugares assim, o que o vinho representa para o país pode ser claramente percebido. Ali, encravado no interior, onde paisagem e gente desenham a história de Portugal há séculos.

Enoturismo em Portugal: onde ir e o que fazer

Brinde sob garrafas

Em Lisboa, o restaurante By the Wine tem o teto do salão de entrada revestido por garrafas vazias. É bonito o efeito do brilho do verde com a iluminação, dentro do casarão no Chiado, onde são servidos rótulos da Sogrape. Presente em cerca de 120 mercados, incluindo o Brasil, a empresa mantém umas 30 marcas. Produz de Sandeman e Ferreira (caves do Porto que recebem visitantes em Vila Nova de Gaia) até Mateus, marca do rosé que é o vinho português mais vendido no mundo. O cardápio é moderno e cosmopolita. Site: bythewine.pt.

Hotel de vinho em Lisboa

Hotel Palacio Ludovice Wine Experience em Lisboa: degustação com sommelier incluída na diária Foto: Nathalia Molina/ComoViaja

Em frente ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, abriu neste ano o Palácio Ludovice Wine Experience Hotel. Uma degustação com a sommelière está incluída na hospedagem. No restaurante Federico, Tania Silva sugere harmonizações para os pratos do chef Ricardo Simões. Vinhas estampam o carpete nos corredores para os 61 quartos. As amenities e o spa são Caudalie, marca francesa que criou a vinoterapia, com produtos de uva. Site: palacioludovice.com.

Continua após a publicidade

Ânforas e fábricas

O Alentejo é a maior região de Portugal em extensão. Com 31,6 mil m², ocupa cerca de um terço da área continental do país. É tão grande que abriga diversos tipos de produção, de complexos industriais a vinho de talha (ânforas de barro), técnica usada pelos romanos. José Piteira aprendeu com o avô a fazer a bebida assim e lutou para que esse modo fosse certificado na região. O pioneiro mantém a Adega Piteira, com restaurante de comida caseira. A associação Vinhos do Alentejo representa diversas marcas da região e atua no Brasil, o que leva muita gente a conhecer os rótulos alentejanos e a ter curiosidade para visitar as vinícolas lá. Uma delas é a Casa Relvas, que engarrafa 6 milhões de unidades ao ano e exporta 70%. Sites: abegoaria.pt/adega-restaurante-piteira; vinhosdoalentejo.pt; casarelvas.pt.

Bem viver o Alentejo

No Torre de Palma (torredepalma.com), numa charmosa construção isolada, convivem vinícola, hotel e restaurante com o chef Miguel Laffan. Tem 19 acomodações, piscina, spa e centro equestre. Também no Alentejo, a Herdade do Esporão (esporao.com) ganhou um wine bar; o restaurante tem uma estrelasterla Michelin. A empresa possui ainda as quintas dos Murças, no Douro, e do Ameal, na região do Vinho Verde, no norte. Todas com visitação.

Arte, da taça à decoração

Vinho, restaurante e arte na Howards Folly Foto: Nathalia Molina/ComoViaja

Foi da Esporão que saiu o enólogo David Baverstock para a Howard’s Folly, uma parceria com o empresário Howard Bilton. A vinícola no Alentejo recebe os viajantes com grafites e obras de arte, até entre tonéis. Deguste as criações do chef Hugo Bernardo, com ingredientes tradicionais trabalhados de modo original. Site: pt.howards follywine.com.

Continua após a publicidade

Inovação

Quanto mais arrojado melhor é a filosofia de Duarte Leal da Costa, dono da Ervideira, e do enólogo Nelson Rolo. Sinta isso na degustação do Invisível, um transparente feito a partir de uva tinta (Aragonês), e do Conde d’Ervideira Vinho da Água, envelhecido 30 metros abaixo do Lago Alqueva. Na vinícola no Alentejo dá para provar castas e inovar no próprio blend no programa Enólogo por um Dia; ervideira.pt.com.

Acima e sobre o Douro

Há duas maneiras de contemplar a paisagem do Rio Douro (foto), com as linhas desenhadas pelos vinhedos. O que muda é o ângulo. Do alto, mirantes como Casal de Loivos e São Leonardo de Galafura oferecem uma bela panorâmica. Passeios de barco de empresas como a Magnífico Douro explora a região sobre as águas. O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP; ivdp.pt) reúne dicas de vinícolas, restaurantes, parques e lojas. Sites: onortelaemcima.pt; magnificodouro.pt/pt.

Dormir num barril

A Quinta da Pacheca (quintadapacheca.com) organiza visitas com degustação e mantém restaurante, bar e o Wine House Hotel, com dez acomodações em forma de barril.

Gastronomia com vista

Continua após a publicidade

Olhos na paisagem, boca nos sofisticados preparos do chef Rui Paula para o DOC. O restaurante fica num deck, na Estrada Nacional 222, ao longo do Douro. Está entre Régua e Pinhão. Nessa cidade, juntam-se visual, vinhos e a cozinha regional contemporânea no Rabelo, restaurante do The Vintage House Hotel. Sites: docrestaurante.pt; vintagehousehotel.com/pt-pt.

Mundo do vinho

Há seis restaurantes no World of Wine (WOW), complexo aberto em 2021 no Porto, com lojas, escola de vinho e nove museus. Um deles, Wine Experience, decifra o vinho com interatividade. O visitante faz testes para saber que casta e tipo da bebida prefere. Site: wow.pt.

Patrimônio histórico

Nas andanças por Portugal, o visitante esbarra em vilarejos como Marvão e Monsaraz, com castelos e ruas de pedras, e em cidades que são patrimônio da Unesco: Évora (ruínas romanas e a Capela dos Ossos) e Elvas (maior fortaleza abaluartada do mundo). No Alentejo Central, a Herdade dos Delgados fica no meio do caminho entre as cidades; herdadedosdelgados.pt.