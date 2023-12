Blended Travel é tendência de viagem em crescimento

A expressão "bleisure", junção de business e leisure tão utilizada na indústria turística de 2020 para cá, parece ter evoluído e agora atende por BLENDED TRAVEL. O novo termo se refere ao aumento no número de viajantes "combinando" propósitos e possibilidades diferentes em uma mesma viagem (e não apenas restritos a trabalho e lazer) e já vem sendo utilizado largamente em relatórios (como o do Euromonitor, por exemplo) e em grandes eventos do setor (como WTTC e WTM).

Dentro da "blended travel", trabalho e lazer continuam sendo as motivações e mesclas mais óbvias e abundantes; mas ganham cada vez mais espaço entre viajantes de diversos nichos (com destaque para o turismo de luxo, é claro) as viagens que misturam uma destas duas vertentes com propósitos múltiplos, como visitas a amigos e familiares, cursos de todo tipo, atividades de bem-estar e até interesses científicos e religiosos, por exemplo.

Anywhere office, bem-estar e enoturismo no belo Royal Champagne, na França. Foto: Mari Campos

E isso já começa a impactar na oferta de produtos e serviços em diversos hotéis e destinos. Antigos espaços estão ganhando novos propósitos e funções em hotéis e pousadas de distintos nichos. Propriedades de diferentes estilos também estão cada vez mais frequentemente criando pacotes especiais (e às vezes bem específicos) em parceria com negócios locais - sejam pequenos produtores, restaurantes, academias, salões de beleza, clínicas, lojas etc.

Alguns receptivos e DMCs estão criando tours mais dinâmicos (e às vezes bem enxutos) em certos destinos, focando em viajantes que estão conciliando a viagem com obrigações de trabalho e não têm muito tempo disponível para ir atrás de seus interesses pessoais.

A prática obviamente não é nova; acredito que você, assim como eu, já tenha feito bom uso deste tipo de viagem. Mas tem chamado a atenção de muitos operadores e hoteleiros o aumento na quantidade de viajantes (inclusive brasileiros) cada vez mais adeptos desse estilo de viagem com interesses combinados.

Alguns agentes e consultores de viagem acreditam que 2024 possa ser o ano do grande "boom" generalizado desse tipo de viagem - uma oportunidade que pode ser especialmente interessante para pequenos negócios. Para ficar de olho.

