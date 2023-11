Distante cerca de 10h em voo direto a partir de São Paulo, a Cidade do México está pouco a pouco voltando a figurar (depois de todas as confusões mexicanas durante a pandemia) dentre os desejos de viagem dos brasileiros - sobretudo como destino de layover de alguns dias antes ou depois de explorar destinos no litoral e no interior do país. E as propriedades de luxo do grupo Marriott - como St Regis Mexico City e W Mexico City - propõem ao visitante desbravar uma Cidade do México com mais estilo.

Esta megalópole tão extensa quanto contrastante dá certa sensação de familiaridade ao turista brasileiro assim que desembarca por lá. Para quem é de São Paulo, as similaridades entre as duas cidades são ainda mais numerosas e evidentes, do trânsito aos bairros.

Detalhe do St Regis Mexico City. Foto: Mari Campos

Famosa pela comida de rua, pelos restaurantes de chefs estrelados e por seus excelentes museus, a Cidade do México está constantemente em transformação. E ainda tem hotéis sofisticados, grandes parques públicos, ampla oferta de consumo e vida noturna sempre animada.

Tive o prazer de retornar agora em outubro último à capital mexicana para conferir suas novidades e testar a maioria dos hotéis St Regis Mexico City e W Mexico City (ambos parte do polpudo portfólio Milux da Marriott International na cidade), que andam doidos para receber brasileiros por lá.

Foto: Mari Campos

St Regis Mexico City: oásis na megalópole

Do lado de fora, o edifício do St Regis Mexico City, com seus 31 andares em pleno Paseo de la Reforma, diante da fonte de Diana Caçadora, já impressiona.Elegante e moderno, com suas linhas sinuosas e fachada espelhada, ainda é um dos edifícios mais altos da Cidade do México - e está a uma curta caminhada do Bosque de Chapultepec e do imperdível Museu Nacional de Antropologia.

Mas é quando a gente ingressa no hotel que fica realmente impressionado: belas esculturas de pedra e imensos lustres que são praticamente instalações de arte contrastam com as cores pastéis da decoração tanto na entrada, no térreo, quando no lobby, localizado no terceiro andar.

O serviço do St Regis Mexico City em geral impressiona, da hostess do restaurante à excelente equipe de concierges. Reconhecimento nominal de cada hóspede e suas preferências em todas as esferas.

São 189 acomodações, todas com paleta de cores pastéis bastante relaxante, belas portas talhadas e grandes janelas com vistas para a cidade. Todas elas contam com área de living e de trabalho, amplos armários, espaçosos banheiros completos, e café, chá e água cortesia. As suítes têm ainda o adorável serviço de mordomo incluído.

O hotel tem apenas um restaurante - o Diana, aberto todos os dias do café da manhã ao jantar, e com cardápio de culinária mexicana com releituras internacionais. O restaurante conta com elegante ambiente interno e um gostoso terraço com vista para a cidade.

É ali no Diana também que acontece aos domingos um dos mais famosos e completos brunches da cidade (com direito a ceviche bar, sushi bar, raw bar, estação de carnes nobres e de sobremesas). A ocasião é perfeita também para degustar a Sangrita María, o Bloody Mary exclusivo do hotel, também incluído (assim como mimosas e outros drinks) no serviço de brunch.

Foto: Mari Campos

Nos meses mais quentes do ano, o menu do Diana pode ser servido também nos jardins do hotel, no terceiro andar, que ganham jeito de lounge. O King Cole Bar,clássico dos hotéis St Regis, também funciona o dia todo, inclusive com um bem simpático menu de tapas, porções e sanduíches. Durante a tarde, tem serviço de afternoon tea diariamente - mas é fundamental reservar previamente.

Unicamente para reservas privativas de grupos, o hotel serve ainda menu de degustação no Chef's Table by Krug, localizado logo em frente ao bar. O hotel tem ainda um pequeno e bem informal café no térreo e no mesmo edifício existem outros restaurantes independentes no primeiro andar.

O lobby recebe todos os dias entre 18h30 e 19h a cerimônia de sabering/sabrage clássica dos hotéis da marca. Estranhamente o evento é realizado com champagne apenas às quartas-feiras; em todos os outros dias o sabering acontece com espumante. De qualquer maneira, todos os presentes recebem sua taça cortesia da bebida e um dos hóspedes recebe a rolha.

No 15º andar do St Regis Mexico City fica o spa do hotel. De um lado, linda academia com vistas para a cidade, saunas e uma deliciosa piscina aquecida e coberta, com duas jacuzzis laterais, também todas com vista panorâmica para a capital mexicana. Aberto dia e noite, é ótima opção para relaxar depois do passeio. Do outro lado fica uma unidade do Remède Spa com terapias e tratamentos corporais e faciais - mas nesse caso recomendo extrema cautela: fiz ali um tratamento facial (Hydrafacial signature) que me resultou em uma lesão na pele do rosto que segue bastante visível e incômoda mesmo semanas depois.

Detalhe do Trivvu, restaurante do W Mexico City. Foto: Mari Campos

W Mexico City: alma festeira e artsy em Polanco

Os hotéis W são conhecidos pela atmosfera sempre artsy e party - e não seria diferente na colorida capital mexicana. O W Mexico City está situado em Polanco, um dos bairros mais gostosos, seguros e arborizados da cidade, com diversas opções de passeio, consumo e gastronomia em seus arredores, a poucos minutos a pé.

O pequeno lobby do hotel recebe sempre alguma mostra de arte temporária e tem impactantes poltronas futurísticas, com as costas transformadas em rostos. Há obras de arte multicoloridas e variadas por toda parte.

Logo ao lado, fica o bar principal do hotel - Living Room Bar, bastante acanhado e silencioso durante a semana, e muito movimentado às sextas e sábados. Aos finais de semana, aliás, o hotel promove concorridos shows de drag queens.

Foto: Mari Campos

No primeiro andar do W Mexico City ficam os dois restaurantes do hotel, separados por uma curiosa máquina de venda automática de garrafinhas individuais de espumante. Um dos restaurantes, o 25DOS, abre exclusivamente para o excelente café da manhã, composto de diversas estações de um imenso buffet, além de ótima carta de pratos quentes incluídos (bastante superiores, aliás, em relação à oferta do St Regis).

O outro, Trivvu, aberto do almoço à madrugada, é uma grande pedida inclusive para quem não está hospedado ali. Com jeito de rooftop bar, tem excelente serviço, ambiente bem ventilado com vista para a cidade, boa playlist e um ótimo menu de petiscos, pratos e coquetéis, todos com inspiração mexicana.

As instalações do W Mexico City incluem ainda uma bela academia 24 horas, spa com um típico temazcal mexicano, uma grande banheira de hidromassagem em área semi-coberta e saunas seca e a vapor.

Os quartos são bastante espaçosos e, mesmo com acabamentos simples, têm aquele décor impactante típico dos hotéis da marca.Vale pedir um dos quartos dos andares mais altos para aproveitar as vistas espetaculares para as cidades. As acomodações de "esquina" incluem ainda área de living, banheira com vista e pequenas varandas.

