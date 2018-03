2 mil marinheiros vão patrulhar costa do RJ e ES na Copa A Marinha promete empregar 23 embarcações e 2 mil militares no patrulhamento da costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo durante a Copa do Mundo. Na manhã desta sexta-feira, 16, o Comando do 1º Distrito Naval realizou uma simulação de abordagem e inspeção de embarcações, na Baía de Guanabara. O esquema será o mesmo da Copa das Confederações, da Jornada Mundial da Juventude e da Operação Amazônia Azul.