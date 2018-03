Após chuvas, RS ainda tem quase 8 mil desabrigados O Rio Grande do Sul ainda tem 7.881 desabrigados pela enchente do Rio Uruguai, segundo relatório divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira, 14. O número cai no mesmo ritmo do recuo das águas, que voltaram ao normal na divisa com Santa Catarina e ainda alagam bairros mais baixos de cidades da fronteira com a Argentina, especialmente Uruguaiana, onde 6.057 pessoas estão fora de suas casas.