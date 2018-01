Correção: Abril tem 20 obras aprovadas para o PNLD 2015

A Abril Educação informou que a Secretaria de Educação Básica divulgou a lista de obras aprovadas no Programa Nacional do Livro Didático para 2015 (PNLD 2015).

De acordo com comunicado da empresa enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), das 26 obras inscritas pelas Editoras Ática e Scipione nas categorias básicas, estrangeira e complementares (filosofia, sociologia e arte), 20 obras foram aprovadas, o que representou 77% de aprovação das coleções submetidas ante 55% obtidos no programa referência (PNLD 2012).

Das 17 obras inscritas de disciplinas básicas (química, biologia, matemática, português, história, geografia e física) foram aprovadas 15, uma aprovação de 88%. No PNLD 2012 foram inscritas 31 obras e aprovadas 20, com 65% de aprovação.

Na disciplina de língua estrangeira (inglês e espanhol), foram inscritas quatro obras, sendo duas de inglês e duas de espanhol, com a aprovação de uma obra de inglês e a reprovação das obras de língua espanhola. Esse resultado representa um índice de aprovação de 25%. No PNLD 2012, a aprovação foi de 33%, das seis obras inscritas.

Nas disciplinas complementares (filosofia, sociologia e arte), dos cinco títulos inscritos, quatro foram aprovados, com exceção do livro de arte, um índice de aprovação de 80% em relação aos 20% obtidos no programa referência.

"Cabe ressaltar que, neste programa, as editoras obtiveram o maior número de disciplinas aprovadas entre todas as participantes do programa, com 10 das 12 disciplinas do Ensino Médio", ressaltou a Abril Educação, em comunicado.

As obras inscritas e aprovadas ainda serão submetidas à escolha dos professores da rede pública.