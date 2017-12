Enem e Fórmula 1 foram destaques do fim de semana

O Estado fez entrevista exclusiva com Henrique Pizzolato na Itália. O condenado no caso do mensalão reafirmou para a reportagem ser inocente. Em outro caso de corrupção, a força tarefa responsável pela investigação da Operação Lava Jato disse que o País vai recuperar R$ 500 milhões com acordos de delação e colaboração formalizados. São Paulo teve domingo agitado pela Fórmula 1 com vitória do alemão Nico Rosberg. Felipe Massa ficou em terceiro e a decisão do título vai ser definido na última corrida do ano em Abu Dabi. Já o Enem teve alto número de estudantes eliminados. O uso de celulares e outros equipamentos, além de comportamento inadequado, fez com que 1.519 candidatos fossem excluídos. Veja esses e outros destaques:

1. Entrevista exclusiva com Pizzolato: 'A política sempre foi suja'

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2. Tratamento de água de esgoto tem dobro do custo

3. Nos dois dias de Enem, 1.519 candidatos são eliminados

4. Rosberg vence o GP do Brasil; Massa fica em 3º

5. Queda do Muro de Berlim completa 25 anos

6. País vai recuperar R$ 500 milhões com delações na Lava Jato, diz força-tarefa

7. Mais de um milhão participam de votação sobre independência da Catalunha

8. Mesmo com chuvas, nível do Sistema Cantareira registra nova queda

9. Ônibus cai de ponte e deixa 7 mortos e 28 feridos na BA

10. Consumo tem menor alta desde 2003 e 87% dos paulistanos fogem do crédito