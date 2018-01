Forças russas e separatistas lançam ofensiva no leste da Ucrânia, diz conselho ucraniano O conselho de defesa e segurança da Ucrânia disse nesta quinta-feira que a cidade fronteiriça de Novoazovsk e outras regiões do sudeste ucraniano foram ocupadas por forças russas que, numa ação conjunta com rebeldes, estão lançando uma contra-ofensiva na região.