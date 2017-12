Governo deve esperar para mudar diretoria do BB No Banco do Brasil, a ideia é esperar a “poeira baixar” para a troca das três vice-presidências da instituição que são ocupadas por indicações políticas. O objetivo é evitar desagradar as legendas com as escolhas antes da votação final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Os partidos, porém, fazem pressão. O ex-senador Osmar Dias, do PDT, deixou as áreas de Agronegócio e Micro e Pequenas Empresas do banco no dia 11, e o cargo já é cobiçado entre os partidos da base. O ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, do PSD, já fez chegar ao presidente Temer que quer indicar o substituto.