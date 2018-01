Militar do Exército é baleado no complexo de favelas da Maré Um militar do Exército foi baleado na manhã deste sábado, 02, no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, ocupado desde abril pelas Forças Armadas. Segundo o Comando da Força de Pacificação (Fpac) da Maré, o militar, que não teve nome ou patente revelados, foi atingido nas costas, abaixo do colete à prova de balas, mas não corre risco de morrer. Ele foi levado para o Hospital Central do Exército, em Benfica, também na zona norte do Rio.