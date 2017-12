Militares apreendem 202 papelotes de cocaína na Maré Militares da Força de Pacificação do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, apreenderam nesta quarta-feira, 9, 202 papelotes de cocaína. Na noite anterior, as tropas haviam encontrado cerca de 18 quilos de maconha dentro de um carro roubado que estava na Baixa do Sapateiro, uma das 15 favelas ocupadas. Também foram apreendidos carregadores para fuzil calibres 7,62 e 5,56, 20 cartuchos de pistola 9 mm, entre outros materiais.