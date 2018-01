No Rio, delegado reage a assalto e mata dois ladrões O delgado Rodrigo Barros, que atua como adjunto na 25ª DP do Rio de Janeiro, no Engenho Novo (zona norte), reagiu a uma tentativa de assalto enquanto trafegava pela rua Ana Néri, em Benfica, também na zona norte, na manhã desta quarta-feira (20). Ele atirou contra quatro assaltantes. Dois morreram e dois foram presos - um deles, ferido, foi encaminhado ao hospital.