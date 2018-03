Operação 'Arco do Fogo' fiscaliza madeireiras no Pará Foi reiniciada hoje a operação "Arco de Fogo" na cidade de Tailândia, 230 quilômetros ao sul de Belém, para reprimir o desmatamento da Amazônia. Duas madeireiras estão sendo fiscalizadas. Os funcionários foram dispensados do serviço e o Ibama está avaliando a documentação. Desde o último dia 11, quando foi iniciada a fiscalização, foram apreendidos 13 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Como agora não há reação da população, é possível fazer o transporte da madeira, que será enviado por balsa a Belém, para ser leiloado pelo Ibama. As madeiras apreendidas não são valiosas. As toras apreendidas são saveira e goiabão, que custam cerca de R$ 120 o metro cúbico.