Polícia do Rio prende 24 envolvidos com tráfico Vinte e quatro pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, 21, em operação coordenada pela 19ª Delegacia de Polícia (DP), da Tijuca, na zona norte do Rio. Segundo a polícia civil, a ação tinha o objetivo de desarticular uma quadrilha de traficantes remanescentes no Morro da Formiga, na Tijuca, ocupado desde julho de 2010 por uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).