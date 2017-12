População incendeia 3 ônibus no Complexo de Lins, Rio Um confronto entre traficantes de drogas e policiais militares iniciado às 22h de ontem resultou na destruição de três ônibus, incendiados por uma multidão que desceu das favelas do complexo do Lins, na zona norte carioca. Um carro particular também foi incendiado, assim como um contêiner da base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local.