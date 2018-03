Presidente do IAB morre atropelado em São Paulo O presidente licenciado do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Joaquim Manoel Guedes Sobrinho, de 76 anos, morreu atropelado anteontem à noite, quando atravessava a rua em frente ao prédio onde morava há mais de 20 anos, na Avenida Nove de Julho, zona sul. Eram 20 horas quando ocorreu o acidente. O motorista do automóvel, que seria uma Pajero cinza, não parou para prestar socorro. A polícia vai analisar hoje a fita gravada pela câmera do edifício, além de gravações de semáforos da região, cedidas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), para obter mais pistas sobre o motorista. "Neste primeiro momento, trabalhamos com a hipótese de atropelamento, mas vamos checar todas as possibilidades, inclusive de assassinato", disse o investigador Carlos Vidal Lopes, do 15º Distrito Policial do Itaim-Bibi, onde a ocorrência foi registrada. Moradores de edifícios vizinhos acionaram o resgate. O arquiteto e professor aposentado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP foi levado ainda com vida para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu. De acordo com Sérgio Ricardo Marconatto, porteiro do prédio do arquiteto, o barulho foi percebido pela vizinhança. "Ouvi um estrondo muito forte e uma brecada. Até achei que a colisão tinha sido com outro carro", diz. "O curioso é que a pista sentido Cidade Jardim é tranqüila aos domingos." Há pouco mais de um mês, Joaquim Guedes pediu afastamento da presidência da seção São Paulo do IAB para concorrer a uma vaga de vereador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.