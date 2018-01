Presidente ucraniano vê saída de 'mercenários' russos como chave para a paz O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse no sábado, após reunião com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que está pronto para trabalhar com a Europa para trazer a paz para seu país, mas disse que a Ucrânia nunca sacrificaria seu território ou desistiria de sua independência.