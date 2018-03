Professores municipais fazem novo ato no centro de SP Pela segunda vez nesta semana, professores municipais ocupavam na tarde desta sexta-feira, 30, o Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, reivindicando reajustes salariais e melhorias nas condições de trabalho. Havia 5 mil pessoas no local às 17h, segundo a Polícia Militar. Servidores públicos da Cultura, do Serviço Funerário e das Subprefeituras também participavam do ato.