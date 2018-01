Protesto por moradia reúne 50 pessoas no centro de SP Um grupo de cerca de 50 integrantes do movimento Luta por Moradia Digna (LMD) faz um protesto na manhã desta quinta-feira, 12, no centro de São Paulo. Eles caminham com faixas, pedem mais moradia e o "povo nas ruas". Por volta das 11h30, os manifestantes passaram pela Avenida São Luís e interditaram uma das faixas.